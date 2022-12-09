Проект бюджета Сургутского района на ближайшие три года сформирован

На публичных слушаниях представлен проект бюджета на 2023-2026 годы. Так, на 2023 год доходы запланированы на уровне 15 млрд рублей, что на 6 % больше, чем в текущем году. В 2024 и 2025 годах доходы планируются на уровне 15,2 и 14,7 млрд рублей соответственно.

«На 2023 год у нас бюджет по доходам 15 млрд, по расходам 15, 7 млрд. Мы его утверждаем дефицитным для того, чтобы он был напряженный, чтобы максимальное количество объектов предусмотреть изначально, а не в конце года, когда уже поздно и эти деньги не освоишь. Планируем рост собственных доходов на 260 млн», – прокомментировал глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

Отмечается, что более 60% бюджета – 9,6 млрд. пойдут на развитие социальной инфраструктуры. Это не только обеспечение качественной работы учреждений образования, культуры и спорта, строительство новых объектов, но и организация отдыха детей, питание обучающихся, сертификаты дополнительного образования и др.

Отмечается, что «бюджет развития» запланирован с ростом на 40% и составит порядка 2 млрд. В него включаются приоритетные расходы, качественно улучшающие уровень жизни населения района – реализация жилищных программ, строительство и ремонт объектов образования, культуры и спорта, объектов ЖКХ, ремонт дорог и благоустройство.

Общий объем инвестиций за счет всех источников в 2023 году составит 2,8 млрд рублей или 17,8% в общем объеме расходов, в 2024 – 2,4 млрд рублей, в 2025 году – 1,7 млрд рублей.

«Мы планируем рост собственных доходов, в составе наших налогоплательщиков преобладают предприятия нефтедобывающей отрасли, поэтом снижение налогов на доходы физлиц мы не планируем. Мы работаем с новыми налогоплательщиками. Работа, которая находится в нижней части айсберга и ее никто никогда не видит, но работа ведется. Мы предлагаем налогоплательщикам различные инвестиционные кейсы, активно размещаем торги на земельные участки, мы активно привлекаем инвесторов - это позволяет сохранить доходы», – добавила директор департамента финансов администрации Сургутского района Татьяна Дю.