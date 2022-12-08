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​Дела сердечно-сосудистые. В Сургуте помогают разобраться со своими болезнями и жить дольше

В кардиоцентре Сургута работает система профилактики опасных болезней

​Дела сердечно-сосудистые. В Сургуте помогают разобраться со своими болезнями и жить дольше
Фото администрации Сургута

«Центр диагностики и сердечно-сосудистой хирургии», который в народе называют кардиоцентром, отметил два года с момента запуска особенного проекта по защите здоровья сургутян. 1 декабря 2020 года в структуре этого учреждения начал работать Центр управления рисками, связанными с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Что это такое и почему пользуется большой популярностью у жителей нашего города – в материале «НГ».

Центр был создан для того, чтобы объединить людей, имеющих высокие риски инфаркта, инсульта и других страшных последствий, которые случаются из-за болезней сердца и сосудов. Для них создан специальный диспансер, куда можно прийти и в считанные часы оценить состояние здоровья и получить необходимые рекомендации от врачей, а также, возможно, немедленно приступить к лечению.

«Мы проводим диагностику сердечно-сосудистой системы буквально в течение двух часов. За короткое время можно получить полный чек-ап и рекомендации по лечению, включая высокотехнологическую помощь от нашего центра, – рассказывает руководитель Центра управления рисками, заведующая консультативным отделением Ольга Кудрявцева. – Мы хотим, чтобы это было удобно для людей, имеющих проблемы с сердцем и сосудами. Чтобы они знали, что можно к нам обратиться, и мы применяем действительно передовые технологии в диагностике и лечении».

Через Центр управления рисками ежегодно проходит около 15 тысяч пациентов – с сердечной недостаточностью, тяжелой артериальной гипертонией, высоким уровнем холестерина в крови, и так далее. Возрастной разброс – от 30 до более чем 80 лет. Клиентами этого учреждения также являются те, кто недавно перенес сердечно-сосудистые болезни, и находится на восстановлении и профилактике новых осложнений. Участие в этой программе бесплатно, максимум, что вам потребуется – получить направление от лечащего врача в поликлинике. Далее нужно прийти в кардиоцентр на обследование, которое можно пройти с 8 до 20 часов в будние дни и субботу.

«Наше обследование – это квинтэссенция современной кардиологии. Наши пациенты проходят кардиоскриннинг, полное функциональное обследование, ультразвуковые исследования сердца и сосудов, тесты с физической и медикаментозной нагрузкой, коронография и многое другое. От простых до сложных и ультрасложных высокотехнологичных методик диагностирования, – отмечает Ольга Кудрявцева. – И далее наш посетитель в зависимости от результатов получает от врача полный перечень назначений и рекомендаций. И все это в амбулаторном формате, удобном для пациента – быстро и без госпитализации».

Обратившегося в Центр управления рисками пациента Александра беспокоило высокое давление. «Врач меня осмотрела, дала направления на анализы и обследования, я все это оперативно прошел. Спасибо за организацию такого формата, который позволяет в одном месте быстро пройти обследование, – делится впечатлениями посетитель центра. – Оборудование отличное, врачи с медперсоналом оставили лучшие впечатления. Вообще в Сургуте очень хорошая медицина не только на уровне всего тюменского севера, но и страны в целом».

«В Югре проект Центра управления рисками впервые реализован на базе нашего учреждения, позже к нам присоединилась Окружная клиническая больница Ханты-Мансийска, – рассказывает главврач «Центра диагностики и сердечно-сосудистой хирургии» Ирина Урванцева. – Всем известно, что болезни сердца и сосудов занимают первое место в структуре смертности в России. При этом за последние годы существенно изменились подходы к выявлению и профилактике подобных заболеваний, поэтому мы и создали Центр управления рисками. Он нужен для своевременной диагностики и проведения профилактических мероприятий, в том числе, лечебных, чтобы предотвратить острую сердечную катастрофу».

Первым инициатором создания подобного Центра управления рисками стал видный ученый и врач, президент Российского кардиологического общества Евгений Шляхто. Он предложил сконцентрировать в подобных структурах специалистов, которые будут целенаправленно работать с факторами риска – в частности, артериальной гипертонии, нарушении липидного обмена, сердечной недостаточности (каждой из этих проблем в Центре посвящен отдельный кабинет).

По словам Ирины Урванцевой, каждый пятый пациент, прошедший через Центр управления рисками, продолжает лечение в стационаре, а иногда направляется на высокотехологическую помощь – то есть операцию. «Болезни сердца в наше время достаточно эффективно диагностируются, при условии, что есть хорошая материально-техническая база – оборудование высокого экспертного класса. У нас в округе много лет функционирует проект «Современное здравоохранение», в его рамках идет постоянная модернизация материально-технической базы. Так складывается классическая триада – качественное медицинское оборудование, высококвалифицированный персонал, умеющий работать с этой техникой, и, собственно, новые медицинские технологии», – рассказывает главврач сургутского кардиоцентра.

В 2023 году у этого знакового для Сургута и Югры медицинского учреждения будет юбилей – 25 лет с момента проведения первой операции на открытом сердце что в нашем городе, что в регионе. За это время в кардиоцентре провели более 50 тысяч операций, по итогам которых десятки тысяч жизней были спасены. При этом любопытна динамика – если в первые годы существования в кардиоцентре проходили сначала десятки, а потом сотни операций в год, то после 2010 года этот показатель резко вырос – сейчас в учреждении оперируют 4-4,5 тысячи раз в год.

«Это привело к тому, что у нас в Югре смертность от инфаркта в 2,3 раза ниже, чем в среднем по России. Мы входим в топ-5 регионов с самой низкой смертностью от сердечно-сосудистых болезней, – рассказывает Ирина Урванцева. – Мы наблюдаем прямую корреляцию между ростом количества исследований и операций на высокотехнологической аппаратуре и снижением смертности по причине болезней сосудов и сердца. Сейчас у нас за десять месяцев около 40 тысяч пациентов, в год мы проводим около 200 тысяч исследований – это очень большая нагрузка, в том числе и на технику. Поэтому мы находимся в режиме постоянного обновления материальной базы».

При поддержке администрации Сургута


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Сегодня в 18:03, просмотров: 221, комментариев: 0
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