Департамент городского хозяйства Сургута отчитался о выполненной работе

Этим летом в Сургуте проводился частичный ремонт сетей горячего и холодного водоснабжения и водоотведения. Всего коммунальщики заменили восемь км тепловых сетей, 1,6 – холодного водоснабжения и один км – водоотведения. Ремонт был выполнен в полном объеме в срок. Об итогах работ отчитался департамент по городскому хозяйству вчера, 7 декабря.

«Ключевые мероприятия этого года – подготовка жилищно-коммунального комплекса к зимнему сезону и ремонт дорог. Оценку дадут жители. По внутренним ощущениям, в целом, есть удовлетворение от проделанной работы. Сургут действительно становится краше. Для нас важна городская среда, и мы прикладываем максимум усилий для улучшения качества жизни. Безусловно, не все получается сразу, свои ошибки исправляем», – подчеркнул директор департамента городского хозяйства Кирилл Киселев.

Вместе с тем, ведомство рассказало и о других работах. Так, в текущем году за счет средств городского бюджета города отремонтировали порядка 210 тысяч кв м автомобильных дорог (в 2021 году – 167 тысяч кв м). Благодаря помощи ПАО «Сургутнефтегаз» привели в порядок 11 участков улично-дорожной сети. Подробнее о кампании – в материале siapress.ru.

Кроме того, в городе появились новые тротуары: на участке от транспортной развязки на пересечении улицы Грибоедова и Нефтеюганского шоссе до остановки общественного транспорта «ТЦ Аура», от улицы Толстого до улицы Шидловского по улице Привокзальной. Обновили проблемный тротуар по нечетной стороне улицы Пушкина.

Вдоль дорог обновили ограждения, заменив старые конструкции на более износостойкие и безопасные. Их установили по проспектам Ленина и Набережный, на улицах Аэрофлотская, Восход, Дзержинского, Генерала Иванова. В следующем году эта работа продолжится.

Также в отчете подчеркнули, что за год отремонтировали 26 дворов. Придомовые территории обновили в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Благоустраивали в Сургуте и общественные участки. Этим летом сургутян радовали порядка 400 тысяч цветов, 36 цветников. В том числе среди них есть новые: на главной площади города, вдоль пешеходной зоны в районе Грибоедовской развязки, на транспортной развязке проспекта Ленина – Мира. Город украшали почти тысяча вазонов, подвесных кашпо и цветочных фигур.

Отметим, что на заседании департамент городского хозяйства поделился планами на 2023 год.