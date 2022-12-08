16+
Логотип Сиапресс
USD  62,9372   EUR  65,8966  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

Власти Сургута озвучили итоги работ за 2022 год в сфере городского хозяйства

Департамент городского хозяйства Сургута отчитался о выполненной работе

Власти Сургута озвучили итоги работ за 2022 год в сфере городского хозяйства
Фото: администрация Сургута

Этим летом в Сургуте проводился частичный ремонт сетей горячего и холодного водоснабжения и водоотведения. Всего коммунальщики заменили восемь км тепловых сетей, 1,6 – холодного водоснабжения и один км – водоотведения. Ремонт был выполнен в полном объеме в срок. Об итогах работ отчитался департамент по городскому хозяйству вчера, 7 декабря.

«Ключевые мероприятия этого года – подготовка жилищно-коммунального комплекса к зимнему сезону и ремонт дорог. Оценку дадут жители. По внутренним ощущениям, в целом, есть удовлетворение от проделанной работы. Сургут действительно становится краше. Для нас важна городская среда, и мы прикладываем максимум усилий для улучшения качества жизни. Безусловно, не все получается сразу, свои ошибки исправляем», – подчеркнул директор департамента городского хозяйства Кирилл Киселев.

Вместе с тем, ведомство рассказало и о других работах. Так, в текущем году за счет средств городского бюджета города отремонтировали порядка 210 тысяч кв м автомобильных дорог (в 2021 году – 167 тысяч кв м). Благодаря помощи ПАО «Сургутнефтегаз» привели в порядок 11 участков улично-дорожной сети. Подробнее о кампании – в материале siapress.ru.

Кроме того, в городе появились новые тротуары: на участке от транспортной развязки на пересечении улицы Грибоедова и Нефтеюганского шоссе до остановки общественного транспорта «ТЦ Аура», от улицы Толстого до улицы Шидловского по улице Привокзальной. Обновили проблемный тротуар по нечетной стороне улицы Пушкина.

Вдоль дорог обновили ограждения, заменив старые конструкции на более износостойкие и безопасные. Их установили по проспектам Ленина и Набережный, на улицах Аэрофлотская, Восход, Дзержинского, Генерала Иванова. В следующем году эта работа продолжится.

Также в отчете подчеркнули, что за год отремонтировали 26 дворов. Придомовые территории обновили в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Благоустраивали в Сургуте и общественные участки. Этим летом сургутян радовали порядка 400 тысяч цветов, 36 цветников. В том числе среди них есть новые: на главной площади города, вдоль пешеходной зоны в районе Грибоедовской развязки, на транспортной развязке проспекта Ленина – Мира. Город украшали почти тысяча вазонов, подвесных кашпо и цветочных фигур.

Отметим, что на заседании департамент городского хозяйства поделился планами на 2023 год.


нравится (0) не нравится (2)
Сегодня в 14:43, просмотров: 150, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Мошенники сорвали крупный куш в Югре - почти 9 млн рублей за сутки 940
  2. ​В Югре идет несколько строек, благодаря которым вода в кранах жителей станет чище 805
  3. ​Тюменская область принимает III этап Кубка России по биатлону 748
  4. Команды из Тюменской области и ДНР встретятся на чемпионате по баскетболу на колясках 703
  5. «На Югорском предпринимательском форуме собрались хоть и конкуренты, но друзья» 691
  6. Банк Уралсиб – в Топ-5 рейтинга самых выгодных кредитов наличными 691
  7. Тюменские власти договорились с РЖД совершенствовать железнодорожную инфраструктуру региона 654
  8. Сургутяне могут следить за уборкой снега в режиме реального времени 387
  9. ​В больнице умерла пострадавшая при взрыве газа вартовчанка 328
  10. ​На месторождении в Югре столкнулись грузовики 307
  1. ​Рост 54%?! Без паники! Разбираемся в повышении тарифов на электроэнергию 4829
  2. ​Владислав Иноземцев: «То, что российская экономика не посыпалась быстро, не значит, что дальше все будет хорошо» 3806
  3. Восьмиклассник из Нижневартовска накинулся с ножом на одноклассника 3439
  4. Жительница Нижневартовска умерла в автобусе 2705
  5. ​Дисней уйдет из России окончательно 2392
  6. Старшая медсестра травматологической больницы в Сургуте пойдет под суд 2369
  7. Сургутский район будет сотрудничать с Крымом в сфере развития промышленности 2311
  8. ​В Сургуте – рекордный 40-миллиардный бюджет. Как повлиять на его распределение и расходование 2233
  9. Шесть человек погибли при взрыве в жилом доме Нижневартовска 2215
  10. В микрорайоне №2 Сургута построят более 35 тысяч квадратов жилья 2107
  1. Югорские ученые объяснили ноябрь с лужами на Крайнем Севере 5352
  2. Вартовчанка впала в кому после похода к косметологу и позже скончалась 5072
  3. ​Рост 54%?! Без паники! Разбираемся в повышении тарифов на электроэнергию 4829
  4. ​В Югре запрещен самовыгул домашних животных и определен порядок передачи их в муниципальную собственность 4284
  5. Анна Линкер: «На форуме «Независимость в движении» мы увидели людей с неограниченными возможностями» 4118
  6. В Югре отменили обязательную вакцинацию для находившихся в группе риска 4054
  7. ​Актировка: 1-4 классы первой смены 3828
  8. ​Владислав Иноземцев: «То, что российская экономика не посыпалась быстро, не значит, что дальше все будет хорошо» 3806
  9. ​Как по мере пути простому гаражу в престижном районе Сургута удалось «подрасти» 3776
  10. ​Еще одна метастаза 3481

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика