Власти Сургута поделились планами на итоговом заседании штаба по городскому хозяйству

В 2023 году в Сургуте планируют благоустроить 17 дворовых территорий. На сегодня жители порядка 50 участков подали заявки на ремонт, из них с 25 – согласовали комплект документов. Об этом и других планах рассказали на итоговом заседании штаба по городскому хозяйству с участием главы Андреем Филатовым.

«На следующий год в бюджете план по ремонту 17 дворов. Давайте при корректировке бюджета на первый квартал удерживать ритм – 30 дворов. Нам нужно постараться предусмотреть эти обязательства так, чтобы мы сформировали эту возможность и не сбавляли темпы. По обратной связи, которую я получаю, это работа очень важна», – отметил мэр Сургута.

Кроме того, в следующем году в Сургуте планируют отремонтировать 20 внутриквартальных проездов. А также в городе появятся еще два километра уличного освещения. Напоминаем, работы такого характера были выполнены впервые за семь лет в микрорайоне 16а.

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2023 году в Сургуте отремонтируют три объекта. Еще четыре участка за счет местного бюджета, это почти семь километров.

Вместе с тем, власти Сургута продолжат работу по ликвидации колейности. Они ставят перед собой задачу – устранить более 70 тысяч квадратных метров проблемных участков. Работы по ямочному ремонту уточнят после схода снега. «На ямочный ремонт у Сургута должно хватать сил на сто процентов. Ям у нас не должно быть», – подчеркнул Филатов.

В местах отдыха горожан появятся новые скамейки. В следующем году в городе планируют установить еще не менее 160.

Старые урны заменят на новые, в планах на следующий год – ещё 500. В 2023 году планируется закупить ещё 15 остановочных павильонов.

Помимо этого, еще 80 вазонов для цветочного оформления города установят на разделительной полосе по проспекту Ленина, на улице Аэрофлотской, а также в сквере «Аллея Славы».