Интерактивная карта, отображающая работу коммунальной техники, появилась в Сургуте

В Сургуте представили интерактивную карту, которая позволяет следить за коммунальной техникой в режиме реального времени. Чиновники проверили работу сервиса на вчерашнем заседании штаба по городскому хозяйству с участием главы города Андреем Филатовым.

«Это наше обязательство перед городом. Мы покажем в интерактивном режиме то, как убираем город. Считаю, что получился полезный продукт. Поставил задачу расширить его возможности для фиксации обратной связи от сургутян», – подчеркнул мэр Сургута.

Отметим, что интерактивная карта размещена на официальном сайте администрации в разделе «Коммунальная техника онлайн». Она работает в круглосуточном режиме. «Проект выполнен в рамках федерального проекта. Информационный портал позволяет получить данные и ознакомиться с работой служб содержания дорог города Сургута в режиме реального времени. Основные функции: просмотр местоположения, типа и количества техники, а также карточек с информацией по каждой из них, ознакомление со сводной статистикой. Есть встроенный фильтр в поиске», – рассказал директор департамента городского хозяйства Кирилл Киселев.

Напоминаем, ранее стало известно, что Сургут тестирует новый подход к очистке города от снега.