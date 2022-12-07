1300 человек из разных городов России поучаствовали в фестивале «PROчтение» в Сургутском районе

В Сургутском районе прошло награждение участников окружного фестиваля «PROчтение». Напомним, что данный фестиваль проводится уже на протяжении 13 лет и все это время собирает книголюбов со всех уголков России. В 2022 году три конкурса собрали 480 творческих работ от 696 жителей Югры, Ямала, Москвы, Санкт-Петербурга, Башкортостана, Дальнего Востока, Бурятии. Общее количество участников фестиваля составило более 1300 человек.

«Если я и видел дальше других, то только лишь потому, что стоял на плечах гигантов, – привел в своей речи слова выдающегося ученого Исаака Ньютона глава Сургутского района Андрей Трубецкой. – Имеется ввиду, что ему был доступен опыт, знания предыдущих поколений. Читайте. И вам также будет доступна мудрость великих предшественников».

Как рассказала заместитель директора Сургутской районной централизованной библиотечной системы, и руководитель АНО «Прочтение» Татьяна Видова, фестиваль, который проводится на грант губернатора ХМАО, организован в три этапа — встречи с писателями, мастер-классы и торжественное мероприятие.

«Фестиваль – это три конкурса, встреча с писателем, мастер-классы. Онлайн конкурс чтецов «Родное слово», конкурс анимационных фильмов «Вонт Сурем. Таежные узоры» и конкурс буктрейлеров «Book-симпатия», которые объединяют талант, мастерство и искусство одарённых юных жителей Югры», – поделилась Татьяна Видова.

Кроме того, такие конкурсы помогают привлечь молодежь к чтению книг.

«Наши библиотекари проводят мероприятия, интересные нашей молодежи, детям. Один из механизмов – коллаборация ориентированных на детей и подростков учреждений. В одном здании или в шаговой доступности в поселениях района школы искусств, молодежные резиденции и библиотеки. Отдельная тема – оснащение. Высокие технологии притягивают детей к новым познаниям», – поделилась мнением заместитель начальника управления культуры администрации Сургутского района Ольга Шабалина.