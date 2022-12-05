Стало известно, где в Сургуте можно купить порубочный билет

В Сургуте начали продавать порубочные билеты. Стоимость их за год не изменилась – 390 рублей, при этом есть скидки для льготных категорий граждан. Продаются талоны в киосках «Информпечати», на заправках «Петролстарт», а также на центральном рынке. Об этом сообщает «Сургут 24».

Отметим, что за незаконную рубку деревьев предусмотрены административная и уголовная ответственности. Так, для физических лиц штраф составляет 3-4 тысячи, для должностных – до 40 тысяч. Предпринимателям предназначено более суровое наказание — от 200 до 400 тысяч рублей. Если ущерб, нанесенный лесному массиву, превысит 5000, то на лесоруба заведут дело. По закону за незаконную рубку насаждений могут отправить за решетку на 6 лет.