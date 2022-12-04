На автодороге «Сургут-Когалым» в ДТП погиб олень

Накануне, 3 декабря, на автодороге «Сургут-Когалым» произошло ДТП, в котором сбили оленя. Животное погибло на месте происшествия.

«Около 15:45 часов на 158 километре автодороги «Сургут - Когалым» водитель автомобиля «BMW» 1987 года рождения, по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость движения, не учёл дорожно-метеорологические условия, в результате чего допустил наезд на оленя», – сообщили в пресс-службе полиции Югры.

Напоминаем, в августе в Сургутском районе сбили волка и оставили его на обочине дороги.