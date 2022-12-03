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​Есть вода! Последствия сбоя водовода в Сургуте устранены

Горводоканал устранил все последствия сбоя на магистральном водоводе

​Есть вода! Последствия сбоя водовода в Сургуте устранены
Фото: unsplash.com

Вода в центре Сургута снова есть, и она снова хорошего качества: последствия недавнего сбоя работы на магистральном водоводе по проспекту Мира устранены. Как передает Горводоканал, за пятницу в адрес предприятия поступило всего четыре жалобы на ржавую воду, все они отработаны.

Ранее администрация города прогнозировала возможное ухудшение качества воды в микрорайонах ж/д и ПИКС, однако ни одной жалобы от населения этих районов не поступило. Также не востребованы оказались машины с питьевой водой, которые дежурили здесь.

Напомним, что сбой в работе водовода произошел накануне — поздно вечером в четверг, 1 декабря, об этом сообщал siapress.ru. На некоторое время часть сургутян осталась без питьевой воды.


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Сегодня в 11:01, просмотров: 321, комментариев: 0
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