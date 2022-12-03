Все работы по догазификации в Сургуте в этом году практически завершены

Строительство газопровода в поселке Лунном завершит работы по догазификации в городе, запланированные на этот год: об этом сообщает сургутская администрация. Сейчас на объекте осталось проложить порядка 140 метров газопровода. Это позволит дать газ в еще три дома в поселке. Аналогичные работы уже завершены в поселке Снежный — там газ уже подключили к первому объекту.

«Главой города Андреем Филатовым утвержден план-график по догазификации, согласно которому планируется подключить к газу в 2022 году 14 домовладений в поселках Лунном и Снежном, в 2023 году – еще 134 домовладения в поселках Снежном, Лунном, Черный мыс, Таежном, Юность, микрорайонах 29а, 30«б» и 46», – напоминает заместитель начальника отдела перспективного развития инженерной инфраструктуры и энергосбережения департамента городского хозяйства Администрации Сургута Екатерина Тихонова.

Заметим, что подводка газопровода к границам земельного участка для домовладельца бесплатно, а вот в пределах участка все работы он должен выполнить самостоятельно: построить сети и установить оборудование. Средняя величина затрат на эти работы, установленная правительством округа, составляет порядка 120 тысяч рублей, при этом есть возможность запросить компенсацию расходов: на нее могут рассчитывать некоторые категории граждан.

«На участие в программе жители Сургута подали 373 заявки, — подсчитывает главный инженер компании «Сургутгаз» Андрей Овсенев. — 14 находятся в работе, 18 отложены (ожидается предоставление полного пакета документов), 141 аннулирована (не был предоставлен полный пакет документов), 20 отменены заявителем, по 46 отказано (в связи с тем, что представлены документы не в полном объеме, дублирующая заявка, не соответствуют критериям догазификации). Заключен 131 договор на подключение (технологическое присоединение) к сетям газораспределения, еще 3 в стадии подписания».