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Старшая медсестра травматологической больницы в Сургуте пойдет под суд

Дело о доведении до самоубийства медсестры в сургутской травматологии передали в суд

Старшая медсестра травматологической больницы в Сургуте пойдет под суд
Фото: unsplash.com

Старшую медсестру Сургутской травматологической больницы осудят по уголовному делу о доведении до самоубийства. Напоминаем, в конце октября 2021 года работница учреждения Аяжан Ташмагамбетова свела счеты с жизнью. По предварительной информации, она покончила с собой из-за давления со стороны руководства.

«Следствием установлено, что обвиняемая в период с 01.08.2021 по 21.10.2021, осуществляя функции старшей медицинской сестры указанного медицинского учреждения, из-за личных неприязненных отношений, сложившихся с медицинской сестрой, систематически высказывала в ее адрес различные угрозы. В связи с этим у потерпевшей развилась депрессивная реакция и эмоциональное состояние, предрасполагающее к самоубийству», – рассказали в прокуратуре Югры.

На настоящий момент уголовное дело направили в Сургутский городской суд для рассмотрения по существу.

Ранее стало известно, что спустя два месяца после этой трагедии еще одна медсестра травматологической больницы ушла из жизни.


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Сегодня в 15:25, просмотров: 260, комментариев: 0
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