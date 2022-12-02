Делегация Сургутского района работала на международном форуме «Российский промышленник»

С 29 ноября по 1 декабря делегация Сургутского района совместно с главой муниципалитета Андреем Трубецким участвовала в международном форуме «Российский промышленник».

Стенд «Инвестируй в Югру, инвестируй в Сургутский район» сразу привлек внимание федеральной делегации. Экспозицию муниципалитета во время обхода посетили первый заместитель Министра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков, президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков и директор Экспофорума Сергей Воронков. Бизнесмены района активно представляли свои продукты важным гостям.

Андрей Васильевых, «Дикоросы Югры»: «Сегодня мы представим свою продукцию – пищевые продукты и косметические средства. Мероприятия масштабное. Благодарен Администрации Сургутского района за возможность представить продукцию потенциальным партнерами. Наша ниша пустая – ее восполнять и восполнять. Сейчас мы маленькое предприятие, хотелось бы увеличить мощность. Хотим найти тут партнеров. Интерес был от Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска – мы им поставляем свою продукцию, сырье для изготовления готового продукта».

Показать свою продукцию приехали такие компании, как ООО «ЮМАН», ООО «МЕЙНПЛАСТ», ООО «ЦМИТ-Вектор» и ООО «Дикоросы Югры», ООО «Сургутмебель». Представители некоторых из них поделились своими впечатлениями.

Данил Кудакаев, заместитель директора по коммерческой части ООО «СургутМебель»: «Мы приехали в составе делегации Сургутского района, чтобы показать людям Ленинградской области и Санкт-Петербурга, что у нас есть большие предприятия численностью более 500-600 человек, и они живут прекрасно и самодостаточно, чтобы инвестировали в Сургутский район, и мы им поможем в этом. Такие выставки, они чем хороши? Всегда можно найти поставщиков какого-то оборудования, которых просто сидя на рабочем месте не найдешь. Также можно наработать потенциальных покупателей на продукцию. Потому что часть продукции, которая у нас есть, представлена и продается, а есть другая часть, которая может быть интересна другим покупателям, других регионов. Также нарабатываем связи по логистике».

Сургутский район не первый раз становится участником международного форума «Российский промышленник». Предприниматели, входящие в состав делегации муниципалитета, отмечают хорошие шансы на заключение дополнительных контрактов, которые помогут в расширении производства и получении новых полезных связей. Так или иначе, бизнесмены не остаются без поддержки властей.

Татьяна Соколова, гендиректор «Мэйнпласт»: «Ни для кого не секрет, что Сургутский район оказывает широкую поддержку предпринимателям. Насколько я знаю, существует более 100 мер поддержки – гранты, возмещение расходов. Мы пользуемся этими мерами поддержки, получали грант. Мы пользуемся мерами по возмещению расходов. Работать комфортно». Что касается форума, для нас это возможность представить свою продукцию и подыскать необходимое оборудование на расширение. Мы планируем расширяться в следующем году. Поэтому я рассматриваю возможность здесь найти партнеров для покупки оборудования для нашего предприятия. В прошлом году мы познакомились с будущими поставщиками. Был заключен контракт на поставку армированной пленки для нашего предприятия. Поставщики из Новосибирска».

По итогам форума, власти Сургутского района подписали 3 соглашения о сотрудничестве. В частности, заключили договор с инвестором на запуск производства железобетонных изделий для домостроения, промышленности и социальных объектов. Объем инвестиций 1, 5 млрд рублей. Также заключено соглашение с Республикой Крым и Псковской областью для оказания помощи друг другу в промышленной сфере.

Андрей Трубецкой, глава Сургутского района: «Под лежачий камень вода не течет. Если не принимать участие в подобных мероприятиях, тогда точно никакого результата не будет. И здесь гарантии нет, потому что идет жесткая конкуренция за инвесторов. Но если не принимать участие, ничего не делать, тогда точно ничего не будет. Здесь хоть какой-то шанс. По крайней мере на подобном мероприятии мы нашли инвестора для строительства школ в Нижнесортымский и Солнечный. Он заинтересовался нашей презентацией, подошёл, так завязались контакты. Может быть и сегодня из нашей бизнес-миссии, что-то да получится, по крайней мере, мы на это очень надеемся».

Российский промышленник – это федеральная площадка для дискуссий и консультаций крупного бизнеса с государством, ведущими технологическими компаниями, средним и малым бизнесом о повестке развития в современных условиях. Форум стоит в ряду ведущих экономических мероприятий федерального уровня и призван отражать интересы отдельных групп промышленников, отраслей и промышленных предприятий в условиях ограниченных ресурсов и санкционного давления. В этом году на XXVI Международный форум прибыли делегации из 35 регионов РФ, а также представители Ирана, Абхазии, Беларуси, Азербайджана, Казахстана, стран Латинской Америки. В деловой программе запланировано свыше 80 мероприятий, участие в выставке примут около 220 компаний.