Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

3 декабря

Музыкальная программа «Я Есть»

Место проведения: Культурный центр «Порт», ул. Майская, 10. Время: 17:00.

Приглашаем в эту субботу, 3 декабря в Культурный центр «Порт» на музыкальную программу «Я Есть» Ольги Андреевой – поэтессы, певицы, автора-философа, создателя Школы духовного и творческого развития «OLGAYA». В программе прозвучат: авторская поэзия, авторские и просто любимые песни. Концертмейстер – Марина Ильина.

Как говорит Ольга Андреева, «волшебное чувство «Я Есть» - это живой момент, очень трепетный, очень красивый, сильный, радостный, он никогда не повторяется, он никогда не проживается дважды, и именно поэтому мгновение Жизни каждого человека – это Сокровище»!

Телефон для справок: 24-25-62, 24-25-64. Цена билета: 200 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 0+

Стендап в «Невесомости»

Место проведения: Дом культуры «Невесомость», проспект Мира 33/1. Время: 20:00.

В эту субботу, 3 декабря в Невесомости состоится большой стендап концерт, где выступят резиденты клуба «Open StandUp» и участники фестиваля «Открытый микрофон» на ТНТ. Два часа проверенного юмора, с которым комики выступили уже на 9 городов. Идеальный субботний вечер, который нельзя пропустить

Телефон для справок: +7 (995) 242-77-82. Цена билета: 400 рублей. 18+

Персональная выставка живописи Евгения Варакина

Место проведения: Галерея современного искусства «Стерх», улица Магистральная 34/1. Время: согласно графику работы галереи.

В галерее современного искусства «Стерх» – первая персональная выставка сургутского художника Евгения Варакина.

Художник пишет в традициях реалистического искусства, его жанры – пейзажи, натюрморты, сюжетные композиции, портреты. Часть работ выставки посвящена жизни и быту народам приобского севера.

На картинах Варакина всё кажется естественным, живым, но всегда это детальная работа, выверенная композиция, точный колорит. В его живописи есть северная сдержанность, умение видеть красоту в простых вещах, ощущение медленного течения времени.

Евгений Варакин родился и вырос в Сургуте. Для его творчества было важным изучение русской реалистической школы. Художник постоянно участвует в городских выставках. Персональные выставки Е. Варакина проходили в Тобольске, Тюмени, Омске. Выставка «Очаг» - первая персональная выставка в родном Сургуте.

Телефон для справок: 35-79-28. Цена билета: посетители старше 18 лет – 100 рублей, от 7 до 18 лет – 70 рублей, пенсионеры – 50 рублей, дети до 5 лет бесплатно. Доступно по «Пушкинской карте». 0+

4 декабря

Концертная программа «Страшилки в Музыке»

Место проведения: большой зал Сургутской Филармонии, улица Энгельса, 18. Время: 13:00.

Вас ждет увлекательное путешествие в волшебное царство музыки, где даже всевозможные сказочные злодеи звучат весьма мелодично и привлекательно: «Баба Яга» Мусоргского, нечисть из Кощеева царства Стравинского. Пусть ребят не пугает встреча с ними, ведь без злых волшебников невозможно представить себе ни одну сказку – даже с самым счастливым концом. И, несомненно, маленьких зрителей порадуют саундтреки из всеми любимых фильмов о Гарри Поттере и пиратах Карибского моря.

Телефон для справок: 52-18-01, 52-18-02. Цена билета: от 200 до 500 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 6+

Игротека с резидентом арт-резиденции «ВАРТИРА» Денисом Негру

Место проведения: АРТ-резиденция «КВАРТИРА», улица Магистральная, 28. Время: 12:00.

Будет много классных игр, которые понравятся не только бывалым игрокам, но и новичкам. Ну и, конечно, будет пару новых игр из коллекции Дениса.

Вход свободный, но можно сделать добровольное пожертвование на любую сумму прямо на мероприятии. 16+

Интерактивное чтение повести «Тимур и его команда»

Место: Центр патриотического наследия, улица Просвещения, 7/1. Время: 12:00.

Повесть «Тимур и его команда» написана в 1940 году советским детским писателем Аркадием Гайдаром. Автор хорошо известен своими рассказами и повестями о верной дружбе и боевом товариществе.

В произведении раскрываются темы милосердия, нравственности, благородства, дружбы и помощи ближнему. Главный персонаж – добрый и справедливый мальчик Тимур. Чтение будет сопровождаться показом диафильма 1971 года, со звуковыми эффектами и анимацией.

По итогам прочтения, участникам будет предложено выполнить задания ведущего.

Телефон для справок: 90-77-34. Цена билета: 150 рублей с человека. По предварительным заявкам, количество участников ограничено. 0+