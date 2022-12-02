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​Автобус в телефоне. Как сургутянам может быть полезно приложение «Умный транспорт»

В Сургуте действует новое приложение для отслеживания общественного транспорта

​Автобус в телефоне. Как сургутянам может быть полезно приложение «Умный транспорт»
Фото администрации Сургута

В Сургуте совсем недавно начала работу новая система «Умный транспорт» с соответствующим мобильным приложением. Благодаря этому жители города могут в своих смартфонах наблюдать за движением автобусов, а на некоторых остановочных павильонах (их количество будет только расти) можно увидеть примерное время прибытия определенного рейса. Вкупе с изменением маршрутной сети, которое еще предстоит, это существенно повышает комфорт и возможности пользоваться общественным транспортом в Сургуте.

«В этом году администрация города купил программное обеспечение «Умный транспорт», которое позволило развернуть систему мониторинга автобусов, – рассказал главный специалист проектного отдела в сфере городского хозяйств Михаил Магомедов. – Мы также разработали приложение «Умный транспорт», в котором можно в режиме онлайн видеть перемещение общественного транспорта, узнавать время прибытия автобуса на остановку, проложить маршрут с учетом информации о дорожных событиях и локальных перекрытий дорог. Также в приложении развернут сервис обратной связи для сбора отзывов, предложений, претензий, а также возможностью провести опрос жителей о том, какие перемены в сфере общественного транспорта они бы хотели видеть».

Соответствующий опрос проходил также на сайте администрации Сургута, и там были собраны пожелания горожан. В основном они касались маршрутной сети, которая очень устарела на фоне изменившегося за десятилетия города – властям предстоит не просто охватить новые микрорайоны, но и должным образом связать их с важной социальной, культурной и спортивной инфраструктурой. Еще одна частая претензия сургутян – интервалы движения автобусов. Ждать общественный транспорт в холодных остановках более чем десять минут – занятие не из приятных. В администрации города обещают решить эту проблему. Пока автобусы направили в те части города, где их критически не хватает – район улицы Ивана Захарова, улицы Киртбая, дальние территории восточного района (где базируется «Марьина гора»), поселок «Голдфиш» и район железнодорожного вокзала.

По словам Михаила Магомедова, к разработке приложения «Умный транспорт» так или иначе приложила усилия вся администрация – от обычных специалистов до главы города. В целом в исполнительной власти довольны получившимся программным продуктом. Правда, вскоре после запуска на него обрушилась DDoS-атака, которая вывела систему из строя на несколько дней, но вскоре ее вернули к нормальному функционированию.

При поддержке администрации Сургута


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02 декабря в 10:35, просмотров: 834, комментариев: 0
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