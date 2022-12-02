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​Что рассказал сургутским детям космонавт Сергей Кудь-Сверчков

В Сургуте городе побывал в гостях космонавт-испытатель Сергей Кудь-Сверчков

​Что рассказал сургутским детям космонавт Сергей Кудь-Сверчков
Фото администрации Сургута

В Югре с благотворительной акцией и визитом побывал космонавт-испытатель Сергей Кудь-Сверчков. Он проехал через Когалым, Нижневартовск, Нефтеюганск и Сургут. Везде встречался с детьми и молодежью, а также посещал онкологические отделения клиник для поддержки находящихся там юных югорчан. О том, как космонавт побывал в Сургуте, что подарил городу, и как его восприняли молодые сургутяне – в материале «НГ».

Одним из мероприятий в программе был разговор с молодым поколением. «Более 180 ребят пришли на встречу с Сергеем Кудь-Сверчковым в мультимедийный исторический парк «Россия – моя история. Югра». Многие школьники смогли задать свои вопросы лично космонавту. Получился своеобразный урок о космосе, воле и характере людей, покоряющих его», – рассказал глава города Андрей Филатов.

Сергей Кудь-Сверчков рассказал о полете и возвращении из космоса, а также бытовой жизни на международной станции, как устроены рабочие дни (хотя понятие «день» весьма нетривиально – «ночь» на МКС длится всего 45 минут, все остальное время там светло) и выходные космонавтов. Сам Кудь-Сверчков провел на орбите полгода, он занимался техническим обслуживанием оборудования и проведением исследований: «Наша основная задача – проведение научных экспериментов, которые мы передаем ученым на землю, потому что подтверждения нашим теориям возможны только в невесомости».

Для некоторых ребят встреча с космонавтом была исключительно просветительским мероприятием, а некоторые набирали материал для своих исследований и образовательных проектов – например, для планетариев в школе №9 и Сургутской технологической школе.

«Я пришел узнать новое о космосе, о космонавте. Немногие люди бывали в космосе. А тут такая возможность, не могу ее пропустить. К тому же, это близкая для меня тематика, я планирую стать пилотом. Как вы знаете, Юрий Гагарин, прежде чем стать космонавтом, был летчиком-испытателем. Мне интересно узнать, могу ли я стать в будущем космонавтом», – поделился одиннадцатиклассник Дамир Халиков из Сургутской технологической школы.

«Для многих ребят такие события могут стать основой в выборе будущей профессии. Впервые мы встречаемся с космонавтом, который может рассказать ребятам о своих шагах в этой сложной профессии. Это расширяет кругозор ребят, – отметила заместитель директора департамента образования Сургута Ольга Иванова. – В этом плане активное включение Главы города Андрея Филатова в работу с детьми очень ощутимо и важно – уже несколько раз жители города встречались с пилотажной группой «Витязи», восхищались их мастерством. Это, действительно здорово, что такие возможности появляются у детей нашего города».

Не менее, а, скорее, более важная миссия, с которой прибыл высокий гость – поддержать тех, кто борется со смертельной болезнью в онкологических отделениях Югры. Такие поездки организует благотворительный фонд UNITY, с которым давно сотрудничает Сергей Кудь-Сверчков. Представители фонда вместе с интересными гостями объехали больницы от Калининграда до Благовещенска.

«Часто мы слышим, что соприкосновение с мечтой, космосом и вообще радость от общения в рамках этого мероприятия была настолько сильной, что в тот момент ребенок был настоящим ребенком, а не больным ребенком и это запомнилось практически до самого конца. Мы считаем, что самое главное – это поддержка, а все остальное – в руках врачей и Бога», – считает президент благотворительного фонда UNITY Алена Кузьменко.

В целом делегация фонда, прибывающая в отдельные больницы и онкологические отделения, называет себя космической командой. «Мы приехали в Югру, чтобы познакомить взрослых и маленьких пациентов онкологических центров округа с нашим проектом по арт-терапии «Скафандр». Мы предлагаем им нарисовать свои мечты, которые перенесем на ракету и скафандр, которые затем отправим в космос. Это дарит людям невероятную веру в невозможное: если уж их мечты могут улететь в космос, то вылечиться – уже дело техники», – рассказывает Сергей Кудь-Сверчков.

Например, четырехлетний Кирилл нарисовал спортивную машину, которая – он точно знает – отправится в космос. Авторы терапии уверены – подобный подход дарит людям надежду и силы на выздоровление. «Когда рисунки ребят попадают в космос, то экипаж космического корабля записывает им видеообращение. О том, что – ребята, мы передали ваше желание звездам, и мы очень тоже верим, что они исполнятся», – объясняет Алена Кузьменко.

Со стороны фонда юные пациенты получают ответные подарки и сувениры, например, маленький вязаный космонавт. «У меня такая игрушка была, когда я летел в космос, мне его связала моя супруга Ольга и я ее взял с собой. Мягкая, так как в космос нельзя брать ничего такого, что может разбиться, – рассказал историю Сергей Кудь-Сверчков. – У каждого экипажа в корабле есть так называемый индикатор невесомости. Это маленькая игрушка, маленький предмет, который показывает момент наступления невесомости. В нашем экипаже в качестве индикатора невесомости был маленький вязаный космонавт, точнее три космонавта – по одному на каждого члена экипажа».

По словам космонавта, поначалу дети и взрослые встречают придуманную в Unity арт-терапию с недоверием, но потом втягиваются. «Нечасто в больницы приезжают благотворительные фонды порисовать, пообщаться и внести особую атмосферу в будни. Но со временем недоверие проходит, появляется очень добрая и доверительная атмосфера. Все переходит в дружеское общение. Мы рады, что именно так получается, потому что наша цель – показать пациентам, что нам не все равно и что даже в больнице можно создать хорошее настроение», – рассказал Сергей Кудь-Сверчков.

Справка: Сергею Кудь-Сверчкову 39 лет. Как будто сама судьба вела его к космонавтике: родился он в городе Ленинск, который ныне называется Байконур, в Казахстане, школу окончил в Королеве, затем с отличием отучился в МГТУ имени Баумана по специальности «Ракетные двигатели». Работал инженером в РКК «Энергия», где был признан по состоянию здоровья годным к тренировкам на космонавта-испытателя. Долгое время проходил подготовку, в 2019 году был назначен в дублирующих экипаж с космонавтом, родом из Нижневартовске – Сергеем Рыжиковым. С ним он впервые полетел на МКС 14 октября 2020 года, провел там почти 185 суток, выходил в открытый космос единожды, но почти на семь часов.

При поддержке администрации Сургута


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02 декабря в 09:30, просмотров: 707, комментариев: 0
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