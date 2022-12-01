В Сургуте на 102 году жизни умерла участница Великой Отечественной войны Зоя Кудинова

Накануне, 30 ноября, умерла ветеран Великой Отечественной войны, последняя фронтовая подруга Сургута Зоя Кудинова. Вся ее жизнь была связана с медициной. Она работала на фронте в специальных войсках медицинской службы и помогала солдатам и офицерам Красной армии. А в этом году она отметила свое 101-летие.

«Она родилась в селе Безруково Ишимского района Тюменской области. В 1941 году была призвана на фронт. Боевой путь проходила в специальных войсках медицинской службы Приморского края. После войны службу продолжила в Северной Корее. Демобилизовалась в 1949 году. Вернулась на родину, в Ишим. В мирное время продолжала работать медицинской сестрой. В 1956 году приехала в Сургут, трудилась в детском саду леспромхоза, затем в поликлинике «Нефтяник». В памяти сургутян она навсегда останется жизнерадостным, оптимистичным и отзывчивым человеком. Выражаем искренние соболезнования родным и близким Зои Александровны», – рассказали в Сургутском краеведческом музее.

Ветеран награждена орденом Отечественной войны II степени, медалями «За победу над Германией», «За трудовое отличие», «За доблестный труд», «За освоение недр и развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири».