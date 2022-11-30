Власти Сургута улучшили работу приложения «Умный транспорт»

24 ноября депутат думы Сургута Сергей Парфенов проверил обновленный «Умный транспорт» на автобусных остановках города. Парламентарий оценил работу электронных табло на нескольких остановочных павильонах и приложения для отслеживания маршрутов общественного транспорта.

Информационные табло с местом нахождения общественного транспорта в режиме реального времени и таймингом ожидания прибытия автобуса на остановку будут устанавливаться на всех новых павильонах города. В самом приложении на онлайн-карте Сургута добавили для пользователей возможность прокладки маршрутов, информирования о дорожных событиях, перекрытии дорог и обратной связи для отзывов и пожеланий. Обновленная программа работает две недели.

«К нам, депутатам, поступали обращения жителей города по разным округам на работу этого приложения. Собрав многочисленные пожелания жителей, депутатский корпус совместно с администрацией города проработали механизм воплощения этой идеи в жизнь», — заявил Сергей Парфенов.

Также, в улучшении сервиса приняли активное участие и местные жители. На сайте администрации Сургута горожане вносили свои предложения, которые воплотят в жизнь в следующем году. Основные недовольства сургутян – интервал движения транспорта и устаревшая маршрутная сеть.

«Людям было не очень комфортно ждать транспортные средства на остановке более десяти минут, мы считаем это адекватным замечанием и сделали все возможное, чтобы уменьшить этот интервал… Мы учли новые и текущие застройки и социально-значимые объекты: больницы, школы, детские сады, спорткомплексы», — рассказал главный специалист проектного отдела в сфере городского хозяйства Микаил Магомедов.