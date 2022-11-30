В Сургуте устраняют последствия разгерметизации водовода

На этой неделе, 25 ноября, жители домов центра Сургута остались без чистой воды. Связано это с разгерметизацией магистрального водопровода, проходящего по проспекту Мира на участке между домами Островского и Ленина.

«25 ноября нами была обнаружена разгерметизация магистрального водопровода по проспекту Мира, что послужило нарушению гидравлических параметров в системе водоснабжения и привело к ухудшению качества воды. На сегодня причина устранена, все силы направлены на восстановление ресурсов», – рассказала главный технолог СГМУП «Горводоканал» Ирина Готва. Она также отметила, что в настоящее время вода не соответствует санитарным требованиям, есть наличие цвета и примесей. И хоть она безопасна в хозяйственно-бытовых целях, пить ее все же не рекомендуется. Отметим, что подвозить чистую воду будут сначала к детским садам, школам и больницам, а затем в микрорайоны. График можно уточнить в диспетчерских службах, в соцсетях и на сайтах управляющих компаний и Горводоканала.

«Если дом находится на прямых договорах со СГМУП «ГВК», перерасчет будет выполнен автоматически. Жителям иных МКД – за перерасчетом необходимо обратиться в свои управляющие компании», – добавила специалист.

Сейчас сотрудники Горводоканала делают все возможное для восстановления качества питьевой воды. На текущий момент установлено шесть точек пролива, которые сбрасывают жидкость с осадком из сети водоснабжения. Планируется, что жителям вернут чистую воду уже к концу недели.