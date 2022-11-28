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Именитый ринг-анонсер Загорский провел «Битву чемпионов» в Сургутском районе

В Сургутском районе прошли большие соревнования по боевым видам спорта

Именитый ринг-анонсер Загорский провел «Битву чемпионов» в Сургутском районе
Фото: admsr.ru

В Сургутском районе прошла «Битва чемпионов» на базе спортивного комплекса «Атлант» – любители боевых искусств могли целых четыре часа наблюдать за выступлениями 20 мастеров бокса, кикбоксинга и тайского бокса. В качестве ведущего пригласили известного ринг-анонсера, заслуженного работника культуры России Александра Загорского.

«Наша задача, конечно, развивать массовый спорт, а подобные мероприятия, они для чего хороши, это зрелищность, это азарт. Я надеюсь, что кто-то из ребят, те кого сейчас много в этом зале, посмотрят, зарядятся этой энергией и придут в спортивный зал заниматься спортом. Когда закрыты зарубежные соревнования очень важно внутри страны устраивать вот такие соревнования, для того чтобы повышали мастерство спортсмены, росли дальше», – прокомментировал глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

Спорткомплекс «Атлант» в Солнечном стал достойной площадкой для приема 1,5 тысяч гостей. Среди них и звездные гости: чемпионы Мира, Европы, Паралимпийских и Олимпийских игр. Отметим, что для проведения соревнований был приобретен боксерский ринг. Ранее в Сургутском районе купили октагон — ринг для ММА.

«Когда хорошие зрелищные бои, они привлекают молодежь, они тоже хотят быть похожими на этих ребят, которые выходят в ринг. Ребята неплохие, не стыдно выставлять они могут на Всероссийские турниры выезжать там драться и это нужно делать», – поделился своим мнением боксер, трехкратный чемпион России, двукратный Олимпийский чемпион Олег Саитов.

Видя ту комфортную среду, которая создается в муниципалитете, сегодня многие спортивные Федерации сами приходят в Сургутский район. Кроме того, благодаря такой комфортной среде удается взращивать самых настоящих чемпионов – так, из 10 поединков в 8 победу одержали именно районные спортсмены.

«Нам проще работать с Сургутским районом, потому что здесь и спорткомплексы хорошо подготовлены для проведения мероприятий, единоборств и подобных, плюс управление спорта быстро реагирует на наши пожелания, есть совместная работа и взаимопонимание. Тем самым развиваем наш вид спорта любимый в Сургутском районе, Федерация ХМАО, наша городская Федерация, Тюменская. В перспективе думаем шахбокс развивать, поездили, посмотрели — сейчас хотим провести чемпионат России по шахбоксу в Сургутском районе», – заявил президент Федерации кикбоксинга Сургута и Тюменской области Евгений Карлов.

Участие Сургутского района в развитии кикбоксинга оценили и на федеральном уровне. В адрес главы муниципалитета Андрея Трубецкого пришло Благодарственное письмо от губернатора Калмыкии, председателя высшего наблюдательного совета Федерации кикбоксинга России Бату Хасикова.


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Сегодня в 13:59, просмотров: 318, комментариев: 0
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