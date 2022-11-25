Депутаты Думы Сургута поддержали изменения в работе приютов для бездомных животных

В четверг, 24 ноября, народные избранники Сургута одобрили внесение изменений в работе приютов для бездомных животных. Теперь деятельность по созданию таких организаций будет расширена, сообщили на заседании постоянного комитета Думы города по городскому хозяйству и перспективному развитию города.

«Проект решения согласован в аппарате Думы города с предложением, подготовлено заключение контрольно-счетной палаты. Предлагается расширить виды деятельности по созданию приютов для животных: проектирование, строительство, реконструкция, устройство помещений и территорий, используемых для содержания животных, которые исключают их возможность свободного передвижения вне специально оборудованных мест и при которых полное жизнеобеспечение животных зависит от человека, а также создания технических, технологических для их функционирования», – отметил председатель комитета Владимир Клишин.

Изменения связаны с тем, что в постановлении правительства Югра под созданием приюта для животных понимается не только проектирование и строительство, а еще и реконструкция и обустройство помещений и территорий. Это более широкий вид деятельности, заявил директор департамента архитектуры и градостроительства администрации города Александр Коновалов.

Напоминаем, в марте на депутатских слушаниях администрация города представила проект приюта для 900 собак и 100 кошек, на который выделили два миллиона рублей.