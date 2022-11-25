Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

26 ноября

Арт-клуб для любителей кабаре в «Стерхе»

Место проведения: Галерея современного искусства «Стерх», улица Магистральная 34/1. Время: 17:00.

Сургутян в «Стерхе» ждет арт-лекция культуролога Светланы Ескиной «История кабаре» (...как связаны Наполеон и кабаре, история «Мулен Руж», Монмартр как магнит для творцов, чем отличалось берлинское кабаре и почему оно расцвело в период между мировых войн...) и новый музпроект «Призрак кабаре» – музыка с духом разных времен, когда хотелось спеть человеку, который рядом...

Телефон для справок: 35-79-28. Цена билета: 200 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 0+

Выступление питерского музыкального проекта «Зимавсегда»

Место проведения: Культурный центр «Порт», ул. Майская, 10. Время: 18:00.

Проект основан в 2009 году Евгением Кубыниным - в прошлом фронтменом группы «Neversmile». В «Зимавсегда» Евгений вершит своей лирикой чудеса. Его гармонии, в другом бы случае, вышибли слезу, но тут — не избавиться от просветленной улыбки. Голос, магически неожиданно, но всегда логично, переливается из регистра в регистр, как если бы Том Йорк пел литургии Чайковского. Песни о мужском, повседневном, чуть грустном, но теплом.

Почерк группы ускользает от классификаций: глубину и эмоциональность, свойственную советской киномузыке, артисты совмещают с элементами самых разных стилей — от соула и хоп-хопа до эстрады и джаза. Выступление в Сургуте будет приурочено ко дню рождения коллектива: 13 лет, 7 альбомов, множество EP, синглов и поклонников по всей стране. В программе самое лучшее и самое новое.

Телефон для справок: 24-25-62, 24-25-64. Цена билета: 300 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 6+

Спектакль «Самоубийца»

Место проведения: Городской культурный центр «Строитель», улица Сибирская, 2. Время: 18:00.

Смиренный, жалкий обыватель из коммунальной квартиры решает бросить вызов человечеству – уйти из жизни. Он так ничтожен, так загнан, что решение его – почти подвиг. В одночасье он чудом преображается в мирового героя…

Трагедийная ситуация, на первый взгляд, превращается в фарс: жалкая толпа интеллигентишек, одетых в отвратительные маски, пытаются использовать его смерть в корыстных целях…

Это пьеса о том, почему мы остались жить, хотя все толкало нас на самоубийство.

Телефон для справок: 8 (3462) 24-37-21. Цена билета: 300 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 18+

Отчетный концерт выпускников школы «Just Play»

Место проведения: Дом культуры «Невесомость», проспект Мира 33/1. Время: 19:00.

В эту субботу приглашаем в Невесомость на отчётный концерт музыкальной школы «Just Play», ученики которой сыграют широкий спектр музыкальных произведений: от классики до рока и от акустики до панка. Также в программе выступление группы «Коллективные галлюцинации».

Телефон для справок: +7 (995) 242-77-82. Цена билета: 300 рублей. 12+

27 ноября

Мастер-класс «В музей с мамой»

Место проведения: Сургутский краеведческий музей, улица 30 лет Победы, 21/2, Музейный центр. Время: 12:00.

27 ноября вся страна отмечает, пожалуй, один из самых важных, трогательных и нежных праздников для каждого человека – День матери! Этот воскресный день будет наполнен теплом, заботой и искренней благодарностью.

Мама – самый дорогой и родной человек в жизни каждого из нас. Предстоящий праздник – прекрасный повод, чтобы провести его со своей мамой и сказать ей «спасибо».

Сколько песен и стихов посвящено маме! А мы предлагаем сделать прекрасный подарок своими руками – изготовить необычную и запоминающуюся открытку для самого близкого человека на Земле.

Телефон для справок: 90-77-34. Цена билета: 150 рублей с человека. По предварительным заявкам, количество участников ограничено. 0+

Концертная программа «По дороге с облаками»

Место проведения: малый зал Сургутской Филармонии, улица Энгельса, 18. Время: 13:00.

Пожалуй, нет в нашей стране человека, у которого имя жизнерадостного композитора Владимира Шаинского не вызывает улыбку. В музыкально-игровой программе «По дороге с облаками» собраны все самые любимые детские песни автора, которые знают и взрослые, и дети.

Персонажи мультфильмов «Чебурашка», «Приключения Незнайки», «Мамонтенок» все такие разные. Но все хорошие друзья! А друзьям, чтобы весело провести время, достаточно встретиться. Солистка Сургутской филармонии Венера Батыршина отправится с вами прогуляться «по дороге с облаками», играя и вспоминая самые яркие моменты знакомых сюжетов. Ваши дети увидят и почувствуют, что мир добрых мультяшных героев из вашего детства может быть куда интереснее, чем однотипные компьютерные игры. Культпоход в детство продлится 50 минут и на финише ваша семья непременно станет крепче!

Телефон для справок: 52-18-01, 52-18-02. Цена билета: от 250 до 300 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 6+

Премьера концертной программы «Улетай на крыльях ветра»

Место проведения: большой зал Сургутской Филармонии, улица Энгельса, 18. Время: 17:00.

Камерный оркестр русских народных инструментов «Былина» и хоровая капелла «Светилен» представляют новую программу по произведениям мастеров русской классической музыки, воспевших силу, мощь и подвиг русского народа в разные периоды его истории.

Впервые на большой сцене Сургутской филармонии в исполнении оркестра русских народных инструментов и академического хора прозвучат фрагменты из оперных шедевров: «Половецкие пляски» из оперы «Князь Игорь», «Рассвет на Москва-реке» из оперы «Хованщина», «Родина моя» из оперы «Иван Сусанин» и другие.

В этот вечер русская классика будет блистать во всем своем великолепии. Безупречная техника и эмоциональность исполнения музыки русских гениев раскроют образы русской литературы и судьбы целых поколений.

Телефон для справок: 52-18-01, 52-18-02. Цена билета: от 200 до 400 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 12+