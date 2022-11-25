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​Как выглядит жилье, которое администрация Сургута предоставляет детям-сиротам

Сургут покупает сотни квартир для детей-сирот – что это за жилье

​Как выглядит жилье, которое администрация Сургута предоставляет детям-сиротам
Фото администрации Сургута

Многим известно, что муниципалитеты обязаны выдавать жилье детям-сиротам по достижении ими совершеннолетия. В Сургуте эта работа идет постоянно – только с начала этого года администрация города предоставила сиротам 51 квартиру, в процессе – еще 163. Таким образом в 2023 году местные власти планируют полностью закрыть «накопленный» за предыдущие годы долг по этому направлению.

На минувшей неделе глава Сургута Андрей Филатов в компании спикера городской думы Максима Слепова и председателя общественного совета Любови Андриади съездил в ЖК «Смайл» и посмотрел на квартиры, куда вскоре въедут сироты. Разумеется, речь идет о жилье, в целом готовом к заселению – застройщик самостоятельно выполнил косметический ремонт и обставил базовой мебелью. В каждой квартире есть диван, шкаф-купе, комод, обеденный стол, стулья, шторы, панорамное остекление балконов. Снаружи – благоустроенный двор, находящаяся поблизости школа №4, магазины, аптеки.

«Думаю, что детям-сиротам такое жилье должно понравиться однозначно. Для ребят это действительно хорошие условия для начала своей взрослой жизни, – отметил Максим Слепов. – Удобная современная квартира, комфортная планировка, много света. Рядом расположены все социально-значимые объекты. Для детей есть детская площадка. Теперь главное правильно распорядиться тем, что дает государство и социализироваться. Ведь именно на это нацелена вся программа помощи детям-сиротам».

«Здесь две характеристики. Одна из них – внутренняя эмоциональная. Хотелось бы быстрее, безусловно обеспечить детей-сирот жильем. Есть накопившаяся ответственность и управленческий настрой в 2023 году выйти на режим годовых обязательств, – прокомментировал Андрей Филатов. – Мы пытаемся гармонизировать наши возможности по деньгам и себестоимости застройщика по жилью. В этом году мы договариваемся с каждым застройщиком, кто заходит за разрешением для строительства, что есть обязательства у города, и мы уже более предметно обсуждаем, как в том или ином объекте они будут реализованы».

Как объяснил замдиректора департамента имущественных и земельных отношений администрации Сургута Сергей Алексеев, на начало года у города сложилась необходимость обеспечить жильем 294 ребенка-сироты. В первом квартале получилось купить 51 квартиру, затем еще 175 (их профинансировал округ), из них 160 уже находятся в собственности муниципалитета и проходят переоформление на новых владельцев. Также администрация ожидает 38 новых квартир в декабре, и у застройщика останется обязательство передать еще 12 квартир в 2023 году. С учетом этой большой работы останется всего 14 детей-сирот, которые уже точно получат полагающееся жилье в 2023 году. Плюс еще в год у администрации появляются такие обязательства по 50-60 сиротам, которые подходят к возрасту, когда им требуется предоставить квартиры, но это уже совсем не те объемы, что были в начале 2022 года.

При поддержке администрации Сургута


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25 ноября в 11:32, просмотров: 524, комментариев: 0
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