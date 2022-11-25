16+
Логотип Сиапресс
USD  60,4797   EUR  62,8762  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​У сургутских общественников появилось еще одно место для сбора и мероприятий

В Сургуте спустя десятилетия обсуждений открыли Дом дружбы народов

​У сургутских общественников появилось еще одно место для сбора и мероприятий
Фото администрации Сургута

В Сургуте произошло событие, которое обсуждалось и обдумывалось как минимум все прошедшее десятилетие, а то и дольше – в городе открыт Дом дружбы народов. Он базируется в муниципальном помещении на площади 800 квадратных метров в доме №74 на улице Мелик-Карамова. Дом дружбы народов предназначен для объединения на одной площадке представителей разных национальностей, в нем будут проводить культурные и просветительские мероприятия по укреплению межнационального мира и согласия. На старте работы этой точки были подписаны 14 соглашений о сотрудничестве с национально-культурными организациями города.

Инициатором создания Дома дружбы народов стала Региональная ассоциация некоммерческих организаций. В торжественном открытии объекта приняли участие 16 национально-культурных организаций, экс-глава города Сургута Александр Сидоров, директор Сургутской филармонии и эксперт в сфере гармонизации межнациональных отношений Яков Черняк, представители департамента внутренней политики Югры.

Помещение, где сейчас появился Дом дружбы народов, некоторое время пустовало, там даже не было ремонта. В то время как этажом ниже (также на муниципальной площади) располагался центр помощи некоммерческим организациям, которое называли «Дом НКО». И вот теперь над ним создали еще один «Дом» – с ремонтом, просторными помещениями, комфортом и возможностями заниматься продуктивной общественной деятельностью.

«Дом Дружбы народов открыли в Сургуте. Он получил грантовую поддержку и будет работать как площадка во взаимодействии с региональной ассоциацией некоммерческих организаций Югры. Это пространство для неформального общения представителей национальных организаций Сургута, культурного обмена, расширения форматов сотрудничества, – прокомментировал глава Сургута Андрей Филатов. – Здесь будут проводить просветительские мероприятия, оказывать юридические услуги, отмечать праздники и просто общаться за чашкой чая на важные темы.

Замысел Дома Дружбы народов заявлен с большой перспективой. Во многом от самих участников и организаторов будет зависеть, какими делами, идеями и содержанием наполнится эта инициатива. Желаю успехов и добра на этом пути! Верю, что эта конструктивная работа позволит укрепить взаимоотношения представителей разных национальностей, проживающих в Сургуте, и даст старт новым социально-значимым проектам».

«Сургут – многонациональный город, новейшая история которого многим известна. После открытия большой нефти сюда направился огромный поток специалистов в разных областях – нефтяников, геологов, энергетиков, строителей со всего СССР. Нефтяники – из Башкортостана, Татарстана, Чечни, Азербайджана, строители – из центральной России, Урала, и так далее. Таким образом в Сургуте объединились усилия огромного количества людей и национальностей, и в ходе бурного развития города его население иногда удваивалось всего за год, – вспоминает Александр Сидоров. – Тогда строилось множество объектов – жилья, социальной инфраструктуры, промышленности. И население со всего Советского Союза здесь, как в котле, кипело, общалось, создавало сообщества.

И тогда, и сейчас крайне важно сохранять единство и согласие. Поэтому создание Дома дружбы народов, где все могли бы встречаться, общаться, формировать и реализовывать планы и задачи – это давняя мечта. Настал тот счастливый день для национально-культурных организаций и диаспор, когда это случилось. Я этому рад».

По словам председателя региональной Ассоциации некоммерческих организаций Югры и депутата думы округа от Сургута Ольги Лесновой, Дом дружбы народов станет пространством, где представители разных национальных и культурных объединений смогут встречаться, решать насущные вопросы, проводить мероприятия, репетиции, мастер-классы, принимать гостей из своих регионов и республик.

«Этот проект получил средства из гранта главы Сургута, в нем заложен еще ряд мероприятий – например, серия видео-интервью с главами национально-культурных организаций, мастер-классы, а также завершающее событие – создание трех видеороликов, которые станут финальным объединяющим смысловым элементом, – рассказала Ольга Леснова. – Мне кажется символичным, что в этот сложный период времени у нас появился Дом дружбы народов. Это станет подтверждением наших лозунгов о единстве, но это – только начало большой работы, которая принесет благо сургутянам и жителям всего округа».

Любопытно и то, что сургутский Дом дружбы народов отличается от аналогичных структур в других муниципалитетах. Там подобные площадки создаются на базе муниципальных учреждений и финансируются из бюджета, что, с одной стороны, хорошо, но, с другой, лишает гибкости. Все из-за того, что всю работу и финансирование под нее нужно планировать очень заранее, плюс сами по себе бюджетные деньги – штука, требуются серьезной отчетности и строгости в использовании. В Сургуте площадка находится в ведении некоммерческой организации, что дает определенную свободу, гибкость и способность оперативно отвечать вызовам времени.

Начальник управления общественной безопасности администрации Сургута Дмитрий Печенкин описывает еще некоторые плюсы подобного формата: «Инициатива создать такую площадку, как Дом дружбы народов, существовала давно. Когда глава города узнал об этом проекте – он его сразу же поддержал, и мы выделили финансовую помощь на реализацию. Начало положено, и глава лично координирует это направление работы, и мы дальше будем поддерживать эту инициативу.

Важно то, что Дом дружбы народов предполагает создание площадки, где национально-культурные организации будут реализовывать свои социально значимые проекты. У многих таких организаций есть собственные мощности и помещения, но есть такие, у кого ничего нет. В первую очередь, речь о тех некоммерческих объединений, которые не проходили регистрацию в Минюсте, то есть действуют без создания юридического лица. Соответственно, у них меньше возможностей получить какую-то имущественную поддержку от органов власти, но у них теперь будет Дом дружбы народов в качестве площадки. Впрочем, мы все равно будем рекомендовать всем национально-культурным объединениям проходить официальную регистрацию – так у них будет больше возможностей для реализации своих проектов».

При поддержке администрации Сургута


нравится (0) не нравится (1)
25 ноября в 09:28, просмотров: 668, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. В Югре утвердили рост тарифов ЖКХ на 9% 513
  2. ​Борются и принимают – в городах России все чаще встречается ограничение на этажность жилья 435
  3. В Нефтеюганске сломали терминал и украли мыло в общественном туалете 397
  4. Путин предложил оцифровать данные россиян призывного возраста 356
  5. Дети из Тром-Агана будут добираться в школу на новом автобусе 330
  6. За сутки в Югре выявили 73 заболевших ковидом 318
  7. Каждый третий россиянин потомок двух и более этносов 273
  8. Как платить меньше за коммунальные услуги ? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ 271
  9. Госдума приняла закон о запрете ЛГБТ-пропаганды 265
  10. В Нягани показали, что делают с брошенными авто 200
  1. ​Актировка: 1-4 классы первой смены 2841
  2. ​Не прелесть ли? 2172
  3. ​Если на городской земле можно построить все что угодно – это обессмысливает политику формирования привлекательного региона 1923
  4. Бывший руководитель «Союза молодежи Сургута» признан иноагентом 1710
  5. ​Югра организует очередной международный форум 1620
  6. «Не знаешь как решить задание? Спроси у соседа справа или слева» 1415
  7. Неравнодушный к Сургуту Илья Варламов заступился за Хагги Вагги 1393
  8. ​Законопослушные граждане 1257
  9. Как с 17 тысяч рублей перейти на доход в полмиллиона в месяц 1229
  10. Что привлекло внимание Бастрыкина к ХМАО // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 1224
  1. Демобилизованным в ХМАО придется вернуть выплату в 250 тысяч рублей 5399
  2. Елена Исламуратова: «Наша главная задача — сохранять национальные культуры и традиции» 5133
  3. Югорские ученые объяснили ноябрь с лужами на Крайнем Севере 4215
  4. Следователи проверяют информацию об избиении школьников в Сургуте 4081
  5. Почетный гражданин 4065
  6. Вартовчанка впала в кому после похода к косметологу и позже скончалась 4057
  7. Всё, что нужно знать про уплату имущественных налогов в 2022 году 3668
  8. Как Югра завершила дорожную кампанию — 2022 3532
  9. Дом для всех 3390
  10. Обсуждение здорового человека 3185

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика