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Сургутянин вышел на оживленную проезжую часть, чтобы остановить машину // ВИДЕО

Жителя Сургута сбили на оживленном перекрестке

Сургутянин вышел на оживленную проезжую часть, чтобы остановить машину // ВИДЕО
Фото: pixabay.com

В Сургуте молодой человек выбежал на оживленную проезжую дорогу и угодил под колеса легкового автомобиля. Мужчина пытался поймать машину, в том числе и автобус ПАО «Сургутнефтегаз». Видео с произошедшим опубликовали в группе «К-Информ» во «ВКонтакте».

«Вышел на оживленный перекресток и пытался остановить автомобили, в том числе и вахтовый автобус СНГ. Пробежки по проезжей части закончились столкновением с легковым автомобилем», – сообщил очевидец. В УМВД Сургута пока что не дали комментария по случившейся ситуации.

Напоминаем, накануне в Когалыме сбили пешехода.


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Сегодня в 11:21, просмотров: 271, комментариев: 0
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