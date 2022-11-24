Жителя Сургута сбили на оживленном перекрестке

В Сургуте молодой человек выбежал на оживленную проезжую дорогу и угодил под колеса легкового автомобиля. Мужчина пытался поймать машину, в том числе и автобус ПАО «Сургутнефтегаз». Видео с произошедшим опубликовали в группе «К-Информ» во «ВКонтакте».

«Вышел на оживленный перекресток и пытался остановить автомобили, в том числе и вахтовый автобус СНГ. Пробежки по проезжей части закончились столкновением с легковым автомобилем», – сообщил очевидец. В УМВД Сургута пока что не дали комментария по случившейся ситуации.

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