Молодежный этно-фестиваль «Большая земля» пройдет в Сургуте 3 и 4 декабря. Его участниками станут молодые люди в возрасте от 16 до 35 лет, сообщает пресс-служба администрации города.

В программе фестиваля запланированы следующие мероприятия:

3 декабря в 16:00 в Сургутской филармонии состоится модный показ коллекций одежды, где молодые дизайнеры продемонстрируют современные этнические костюмы и обменяются опытом между молодежными творческими проектами в сфере этнокультуры;

4 декабря в 15:00 в Молодежном центре «Цвет» на дискуссионной площадке «Сказочное чаепитие. Простыми словами о самом важном» участники поговорят о языке сказки – носителе волшебного кода, который помогает не только ребенку познать эту жизнь, но и взрослому находить ответы на важные вопросы.