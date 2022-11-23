В системе «Умный транспорт» в Сургуте произошел сбой

Жители Сургута несколько дней жалуются на то, что не могут отследить перемещение автобусов в приложении «Умный транспорт». Оказалось, что в сервисе произошел сбой из-за DDos-атак на сервер, об этом сообщил начальник отдела по организации транспортного обслуживания населения Рустам Гильманов.

«Автобусы СПОПАТ были не видны в программе «Умный транспорт». Случилось это из-за DDos-атак на сервер, была нарушена работоспособность. На сегодняшний день у второй компании — «Запсибавто» произошел такой же сбой. До сих пор приложение не работает», – рассказал глава ведомства.

Он также отметил, что проблему с приложением планируют решить в течение двух-трех дней. Пока что жители города могут запланировать поездки с помощью расписания движения общественного транспорта, опубликованном на сайте администрации Сургута.