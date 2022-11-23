В Думе Сургута обсудили результаты обустройства безопасных путей к объектам образования

В 2022 году в Сургуте пути к 16 объектам образования привели в безопасное состояние во время ремонтов территорий общего пользования и благоустройства дворовых территорий. О результатах комплексного плана отчитались перед депутатами Думы города во вторник, 22 ноября, на заседании комитета по социальной политике.

«В ходе выполнения комплексного плана на 2022 год был выполнен ремонт на 8 объектах площадью порядка 13 тысяч квадратных метров, это проезды к общеобразовательным учреждениям. В рамках благоустройства внутриквартальных территорий – еще 8 объектов. Их площадь составила более 19 тысяч квадратных метров. Напомню, что всего в плане у нас 60 объектов, 16 – мы отремонтировали», – рассказал директор департамента ЖКХ Кирилл Киселев. В дальнейшем власти Сургута планируют реконструировать оставшиеся 44 объектов.

Вместе с тем, депутат Дмитрий Нечепуренко обратился к главе ведомства с просьбой изучить ситуацию с наземным пешеходным переходом в поселке Дорожный. «Возле школы в поселке Дорожный есть наземный переход через центральную дорогу, который находится в крайне неудовлетворительном состоянии. Была встреча с жителями, и масса вопросов касалась этого моста. Хочется, чтобы он приносил пользу детям, которые добираются до школы», – отметил народный избранник. Директор департамента пообещал разобраться в ситуации.