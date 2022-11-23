Депутаты Думы Сургута одобрили меры соцподдержки спортсменам некоммерческих организаций

В Сургуте дополнительные выплаты за победы в соревнованиях смогут получить спортсмены не только бюджетных учреждений, но и некоммерческих организаций. Этот вопрос рассмотрели во вторник, 22 ноября, на заседании социального комитета Думы города.

«В ходе проведенного анализа спортивных достижений и результатов некоммерческих организаций по итогам соревновательной деятельности за 2021-2022 год, была определена потребность в дополнительных средствах бюджета. И в случае положительного принятия решения по вопросу общая сумма бюджетных ассигнований составит 2 миллиона 550 тысяч рублей», – выступил перед депутатами начальник управления физической культуры и спорта администрации города Михаил Ющенко. Он также добавил, что на сегодняшний день потенциальных получателей выплат – 11 человек.

В настоящее время премии за победы в соревнованиях назначают воспитанникам бюджетных учреждений спорта. Сумма выплат варьируется от 1 389 до 4 520 рублей. В частности, она зависит от категорий состязаний.

Народные избранники Сургута единогласно одобрили меры социальной поддержки, а также отметили их важность с точки зрения мотивации подрастающего поколения к занятиям спорта. Однако депутат Владимир Болотов уточнил, почему выплаты касаются лишь бюджетных и некоммерческих учреждений и в перечень не включены частные организации. «За два года мы проанализировали различные организации. В основном некоммерческие не направлены на получение прибыли. Средства через гранты, оплату за обучение – уходят на заработную плату сотрудникам, поездки и так далее. Мы исходили из того, что включить в меру поддержки наиболее незащищенные учреждения. Еще одним из условий стало то, чтобы организация работала либо в дополнительном образовании, либо на основе спортивной подготовки», – объяснил Михаил Ющенко.

Окончательное решение о дополнительной мотивации к победе для юных спортсменов некоммерческих организаций депутаты примут на очередном заседании Думы Сургута.