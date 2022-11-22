Власти Сургута отчитались перед депутатами городской думы о доходах и расходах текущего года

На заседании комитета думы Сургута по бюджету, налогам, финансам и имуществу депутаты рассмотрели уточнение показателей доходов в бюджет. Доходная часть городской казны увеличилась на более полумиллиарда рублей в 2022 году.

Докладчик темы, директор департамента финансов администрации Сургута Маргарита Новикова, отметила уменьшение дефицита бюджета и снижение кредитной нагрузки. Помимо этого, специалист мэрии города обратила внимание парламентариев на изменения в направлении расходов в текущем году.

«Что касается расходов, их изменения в представленном проекте незначительное. Источником изменений послужили ранее резервируемые средства для индексаций зарплат, они не понадобились в связи с поступлением дотаций из округа. Также у нас остались деньги от реализации инициативных проектов – 4,9 миллиона рублей и не использован резерв, созданный для субсидий по обеспечению условий доступности для инвалидов общего имущества в многоквартирных домах», – сказала Маргарита Новикова.

В администрации Сургута выступили с предложением распределить расходы на важные социальные нужды. В числе затрат: оплата проезда для льготной категории граждан и льготный отпуск для сотрудников учреждений образования. По данному вопросу парламентарии примут решение на очередном заседании 30 ноября.

Также депутаты приступили к рассмотрению городского бюджета в период до 2025 года. Окончательное решение народные избранники примут на декабрьском заседании городской думы.

«Сейчас идет детальная проработка каждой статьи бюджета. Это будет, действительно, рекордный бюджет. О цифрах пока мы не говорим, потому что изучаем документ. Для Сургута – это знаковый бюджет, бюджет развития. В нем заложены средства на реализацию больших инфраструктурных проектов региона, не только города Сургута», – сказал председатель думы Сургута Максим Слепов.