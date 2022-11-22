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Максиму Слепову вручили награду от ОНФ

Председатель думы Сургута Максим Слепов получил знак премии «Команда Путина»

Максиму Слепову вручили награду от ОНФ
Фото: дума Сургута

Сопредседатель регионального штаба ОНФ в ХМАО-Югре и депутат окружной думы Лариса Белоцерковцева торжественно вручила почетную грамоту и нагрудный знак премии «Команда Путина» председателю думы Сургута Максиму Слепову. В награде отмечено «За большой профессиональный вклад во благо жизни людей, проявленный героизм и преданность стране».

«Сегодня я здесь для того, чтобы вручить заслуженную награду замечательному врачу и человеку, лидеру общественного мнения, члену штаба регионального отделения Общероссийского народного фронта Слепову Максиму Николаевичу. Он получает эту награду как человек, который внес огромный вклад в спасение человеческих жизней на территории Сургута и региона от коронавирусной инфекции», — сказала Лариса Белоцерковцева.

Помимо вклада в создание системы профилактики и лечения коронавирусной инфекции в городе, Максим Слепов отличился вкладом в создании модели быстрого реагирования для борьбы с заболеванием и оказанию медицинской помощи.

«На самом деле, это заслуга всех медицинских работников и, конечно, волонтеров Общероссийского народного фронта. Помните, когда мы и техникой помогали, и средствами индивидуальной защиты в самом начале. В итоге мы одни из первых начали создавать уникальные модели быстрого реагирования для борьбы с инфекцией. Я думаю нам это удалось, спасибо всем», — прокомментировал председатель думы Сургута.

Отметим, что премию вручают тем людям, чьи поступки и человеческие качества нацелены на пользу для России. Награду в этом году получили порядка 200 человек.


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Сегодня в 13:55, просмотров: 153, комментариев: 0
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