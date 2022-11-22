16+
Логотип Сиапресс
USD  60,7379   EUR  62,1245  

Новости

Больше новостей
Как вы относитесь к идее ввести в школах единую форму?
Комментировать
0
Больше опросов

Губернатора Югры тревожат сургутские остановки

Глава ХМАО попросила сургутян быть более бережными к автобусным остановкам

Губернатора Югры тревожат сургутские остановки
Фото: администрация Сургута

Глава Югры высказала беспокойство о сургутских остановочных павильонах. Во время прямого эфира она обратилась к местным жителям с просьбой быть более бережными по отношению к общегородскому имуществу.

«Остановочки-то, скажу я вам, внушают тревогу, их состояние», – подчеркнула губернатор ХМАО Наталья Комарова.

Напомним, что ранее администрация города сообщила о вандалах, которые разрисовали автобусную остановку через день после установки. Глава Сургута Андрей Филатов поручил восстанавливать остановки за счет муниципального бюджета, однако это не означает, что хулиганов искать не будут. Всего с сентября было зафиксировано порядка трех фактов вандализма.

«На сегодняшний день по указанию главы города было установлено оборудование видеонаблюдения на многих остановочных павильонах. На таких объектах фактически снизилась кратность нанесения графики или порчи. Пока претензий к горожанам мы не предъявляли. На одном из последних совещаний администрация города ориентировала нас усилить контроль за вандальными случаями и предавать им общественную огласку», – заявил директор МКУ ДДТ и ЖКХ Валерий Ходжаев.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 12:32, просмотров: 152, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Жителя Сургута задержали за убийство супруги из ревности 589
  2. Как с 17 тысяч рублей перейти на доход в полмиллиона в месяц 564
  3. ​Законопослушные граждане 544
  4. В Сургуте открылся Дом дружбы народов 542
  5. В России рассмотрят законопроект о выходном 31 декабря 483
  6. ​ВТБ запускает новую кредитную карту Прайм Mir Supreme 409
  7. Нижневартовск обогнал Тюмень по качеству жизни 300
  8. На Барсовой горе торжественно открыли туристическую тропу «ЧелоВечность» 285
  9. «Ведомости»: высокопоставленным депутатам повысят зарплаты 212
  10. 41% югорчан поддерживают введение единой школьной формы 192
  1. Вартовчанка впала в кому после похода к косметологу и позже скончалась 3602
  2. В Югре отменили обязательную вакцинацию для находившихся в группе риска 2579
  3. ​Доктор, у меня это: психологическая травма 2307
  4. Проект «ДУМАть и решать». Встречи с избирателями // Татьяна Калиниченко 2194
  5. Проект «ДУМАть и решать». Встречи с избирателями // Алексей Кучин 1967
  6. В Югре потеплеет после крепких морозов 1817
  7. ​Город вложил деньги в расселение аварийных домов в престижном районе – и взамен получит вот это? 1735
  8. Муравейник в столице Югры признан самым большим в России 1701
  9. ​Вот я заплачу имущественные налоги – а как их потратят? 1610
  10. ​Ещё бы одну школу 1514
  1. Демобилизованным в ХМАО придется вернуть выплату в 250 тысяч рублей 5066
  2. Елена Исламуратова: «Наша главная задача — сохранять национальные культуры и традиции» 4629
  3. Жителям Сургута рекомендовали оставаться дома в понедельник 4200
  4. Югорские ученые объяснили ноябрь с лужами на Крайнем Севере 3861
  5. Следователи проверяют информацию об избиении школьников в Сургуте 3825
  6. Почетный гражданин 3788
  7. ​Судебные приставы незаконно удержали у сургутянина деньги 3769
  8. Вартовчанка впала в кому после похода к косметологу и позже скончалась 3602
  9. Всё, что нужно знать про уплату имущественных налогов в 2022 году 3362
  10. Как Югра завершила дорожную кампанию — 2022 3217

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика