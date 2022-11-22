Глава ХМАО попросила сургутян быть более бережными к автобусным остановкам

Глава Югры высказала беспокойство о сургутских остановочных павильонах. Во время прямого эфира она обратилась к местным жителям с просьбой быть более бережными по отношению к общегородскому имуществу.

«Остановочки-то, скажу я вам, внушают тревогу, их состояние», – подчеркнула губернатор ХМАО Наталья Комарова.

Напомним, что ранее администрация города сообщила о вандалах, которые разрисовали автобусную остановку через день после установки. Глава Сургута Андрей Филатов поручил восстанавливать остановки за счет муниципального бюджета, однако это не означает, что хулиганов искать не будут. Всего с сентября было зафиксировано порядка трех фактов вандализма.

«На сегодняшний день по указанию главы города было установлено оборудование видеонаблюдения на многих остановочных павильонах. На таких объектах фактически снизилась кратность нанесения графики или порчи. Пока претензий к горожанам мы не предъявляли. На одном из последних совещаний администрация города ориентировала нас усилить контроль за вандальными случаями и предавать им общественную огласку», – заявил директор МКУ ДДТ и ЖКХ Валерий Ходжаев.