Власти Сургутского района рассказали, что планируется в муниципалитете до 2030 года

В Сургутском районе внесли корректировки в социально-экономическую стратегию развития муниципалитета, рассчитанную до 2030 года. Документ был утвержден на заседании Думы муниципалитета. Основные приоритеты стратегии – жилищное строительство, создание комфортных условий для населения, развитие спортиндустрии и создание инвестиционно-привлекательной территории. Отметим, что социально-экономическая стратегия Сургутского района была признана лучшей в России, среди муниципалитетов с численностью до 250 тысяч человек.

«Стратегия 2030 – «живой» документ, это не прожекты, а реальные проекты. Многие показатели, заявленные в стратегии уже достигнуты. В частности, количество субъектов малого и среднего бизнеса, а также число жителей Сургутского района регулярно занимающихся спортом. Поэтому корректируем стратегию с учетом новых перспектив развития конкретных населенных пунктов и реальных потребностей жителей. Увеличили количество объектов спорта, дополнительно включили в документ четыре инвестпроекта, дополнили новыми соцобъектами», – прокомментировал глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

Согласно этому решению до 2030 года в муниципалитете планируется построить три спортивных комплекса с универсальным игровым залом, в Лянторе, Ляминой и Русскинской, многофункциональные площадки – в двух поселениях. Это позволит увеличить количество населения, активно занимающегося спортом, на 20%. Таким образом этот показатель достигнет 80%.

Рассматривается вариант строительства в Федоровском детского сада на 300 мест, а в Солнечном – школы искусств. Также включены и другие разноплановые инвестпроекты: логистический центр, цех по изготовлению отводов для строительства магистральных нефтегазопроводов, загородный отель «Черный лис», музейно-туристический комплекс «Барсова гора».

Документ еще будет корректироваться с учетом финансовой и экономической ситуации.