Следственный комитет начал проверку по факту возгорания грузовика в Сургуте

В Сургуте сгорел водитель грузовика прямо в кабине собственного транспорта. Еще один мужчина госпитализирован с ожогами. Инцидент произошел вечером 19 ноября. Информацию опубликовала пресс-служба югорского следственного комитета.

«Следственным отделом по городу Сургуту следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по ХМАО-Югре организована проверка по факту возгорания автомобиля в результате которого погиб мужчина. Следователями выясняются обстоятельства произошедшего, в том числе причины возгорания. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – рассказали в ведомстве.