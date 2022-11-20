Сургутянин попал в список иноагентов за осуществление политической деятельности

Бывшего руководителя «Союза молодежи Сургута» Руслана Карпука внесли список иноагентов за осуществление политической деятельности. В графе «сведения об иностранных источниках» значится Украина. Соответствующая информация появилась на сайте Минюста.

По данным «Вестника Сургутского района», Руслан Карпук учился в Сургутском лицее №1 и Сургутском государственном университете. На втором курсе юридического факультета занимал должность руководителя «Союза молодежи Сургута». А потом переехал в Москву.

Отмечается, что Карпук также является создателем проекта «Сканер», публикующий сведения силовиках и их семьях, а также основатель расследовательской группы Conflict Intelligence Team которая собирает и анализирует данные о боях в Сирии, Украине и на Донбассе.

Руслан Карпук с мая этого года находится в розыске по уголовному делу за распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ. Суд Москвы заочно выдал санкцию на арест.