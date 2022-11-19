Жительница Сургутского района потеряла личные накопления пытаясь заказать телевизор

36-летняя жительница Сургутского района попалась на уловки мошенников и потеряла личные накопления. Женщина хотела приобрести в интернет-магазине телевизор в качестве подарка себе ко Дню матери, но на сайте возникла ошибка, после которой аферисты связались с югорчанкой.

«Позже женщине на телефон пришло смс якобы от сотрудников интернет-магазина с предложением этого же товара по сниженной цене. Гражданка согласилась на выгодное предложение и перевела на указанный мошенниками счет свыше 17 тысяч рублей, после чего на связь с ней больше не выходили», — сообщили в пресс-службе УМВД Югры.

В настоящее время полиция устанавливает злоумышленников. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступлений, предусмотренного ч.1 ст.159 УК РФ «Мошенничество».