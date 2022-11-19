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В Сургуте завершили благоустройство городской теплотрассы

На сургутской тепломагистрали завершили установку ограждений

В Сургуте завершили благоустройство городской теплотрассы
Фото: администрация Сургута

В Сургуте завершили работы по благоустройству теплотрассы на участке от улицы Университетской до 30 лет Победы. Теперь два участка трубопровода ограждены прочными стальными ламелеями с полимерным покрытием, выдерживающим резкие перепады температур. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

«Для декоративной подсветки трубопровода было проложено три километра кабельных линий. На двух участках тепломагистрали энергетики установили 4,5 тысячи вертикальных пиксельных светильников и более 500 метров светодиодной ленты по периметру парапетов, полностью автоматизировали процесс включения и выключения подсветки ограждения в тёмное время суток», – отметили в мэрии Сургута.

Реализация данного проекта находилась на контроле мэра Сургута Андрея Филатова. Работы по установке защитного ограждения проходили в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды». Весной 2023 года запланировано благоустройству третьего участка тепломагистрали.


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19 ноября в 12:30, просмотров: 954, комментариев: 1
Комментарии:
Alkonowa1ow
19 ноября в 15:37
Все это хорошо и даже красиво, лдркзья. Но устройство такой иллюминации не решает проблемы укладки труб теплотрассы в землю и эксплуатация это фейерверка обойдётся жителям города в круглую сумму. Ремонт и обслуживание светильников и потребление электроэнергии никто не отменял. За удовольствие, пардон за красивую иллюминацию, надо платить. И платить из кармана обывателей.Помнится в начале 2000 годов МУП «Торгтехника и реклама» тоже украсила город иллюминацией жилых домов по проспекту Ленина. Однако, скоре ее демонтировали из-за нарушение, якобы, правил электробезопасность. А скорее всего затраты на эксплуатацию светодиодных шнуров и электроэнергию никто не хотел платить. Вместо иллюминации СГЭС, по хорошему бы, лучше заняться укладкой труб, как это делают люди. А все эти понты в виде иллюминации лишь временно закрыли уродство посреди города. А проблема то осталась. Я думаю, что и иллюминацию на теплотрассе рано или поздно демонтируют и начнут наконец-то заниматься делом. И все.

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