На сургутской тепломагистрали завершили установку ограждений

В Сургуте завершили работы по благоустройству теплотрассы на участке от улицы Университетской до 30 лет Победы. Теперь два участка трубопровода ограждены прочными стальными ламелеями с полимерным покрытием, выдерживающим резкие перепады температур. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

«Для декоративной подсветки трубопровода было проложено три километра кабельных линий. На двух участках тепломагистрали энергетики установили 4,5 тысячи вертикальных пиксельных светильников и более 500 метров светодиодной ленты по периметру парапетов, полностью автоматизировали процесс включения и выключения подсветки ограждения в тёмное время суток», – отметили в мэрии Сургута.

Реализация данного проекта находилась на контроле мэра Сургута Андрея Филатова. Работы по установке защитного ограждения проходили в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды». Весной 2023 года запланировано благоустройству третьего участка тепломагистрали.