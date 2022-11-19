Соревнования по мотокроссу пройдут в Сургуте 26 ноября

На базе центра специальной подготовки «Сибирский Легион» на улице Заячий Остров, 6/1 в Сургуте пройдет чемпионат и первенство города по мотокроссу. Старт соревнований запланирован 26 ноября в 12:00.

За звание лучших поборются спортсмены их ХМАО, ЯНАО и Тюменской области. Помимо этого, для гостей и участников мероприятия выступит пилотажная группа «Барсы», а также показательные прыжки от чемпионов мира по купольной парашютной акробатике.

Ранее в Сургутском районе состоялся первый кубок главы по ММА.