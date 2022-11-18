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Сургутская поликлиника стала доступнее для людей с ОВЗ

Дума Сургута проконтролировала установку пандуса в городской поликлинике

Сургутская поликлиника стала доступнее для людей с ОВЗ
Фото: администрация Сургута

17 ноября в сургутской городской клинической поликлиники № 5 состоялась общественная приемка долгожданного пандуса у здания больницы. В мероприятии принял участие депутат городской Думы Дмитрий Гордеев, который проконтролировал реализацию муниципальной программы «Комфортная городская среда» на территории медучреждения. Всего за 2022 год в городе было установлено два пандуса, которые обошлись местной администрации почти в миллион рублей.

«Проблема решилась достаточно быстро в рамках взаимодействия депутатского корпуса и администрации города. Глава Сургута поставил конкретную задачу: город должен быть благоустроен, жителям должно быть комфортно и удобно здесь жить», — рассказал Дмитрий Гордеев.

Также сургутские власти обеспечивают доступную среду при ремонте улично-дорожной сети. Например, на улицах Привокзальная, Крылова и на Тюменском тракт, где за последний год сгладили примыкания тротуаров к проезжей части. Заместитель директора дирекции дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса Василий Голев отметил, что выполнение работ связано с поручением от мэра Сургута Андрея Филатова.

«Мы продолжаем выполнять поручения главы города, в рамках которого производится не только устройства пандусов, а в целом обеспечение доступной среды для движения пешеходов, в том числе для инвалидов-колясочников», — подчеркнул Василий Голев.


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Сегодня в 16:59, просмотров: 184, комментариев: 0
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