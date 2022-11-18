Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

19 ноября

Юбилей КЦ «Порт»

Место проведения: Культурный центр «Порт», ул. Майская, 10. Время: 17:00.

Культурный центр «Порт» приглашает сургутян на выставку московской художницы Татьяны Сириус, которую можно будет посетить с 19 ноября по 25 декабря.

На выставке будут представлены портреты и фигуративные работы, созданные в смешенной технике с использованием приемов коллажа. При создании работ автором использовались карты местности, где герой был рожден или с которой был связан. Также на картинах можно увидеть такие дополнительные референсы к персонажу, как цитаты, формулы, лирика и прочие элементы, которые определяют героя как личность через его деятельность.

Открытие выставки состоится 19 ноября в 17:00 в рамках празднования десятилетия Культурного центра «Порт». На мероприятии запланировано проведение экскурсии по экспозиции от самой художницы, а также каждому посетителю представится возможность создать открытку по мотивам выставки под руководством Татьяны Сириус в её авторской технике. Кроме того, на мероприятии состоится музыкальное выступление самого солнечного и позитивного музыканта Югры Феди Ларюшкина (Ханты-Мансийск).

Телефон для справок: 24-25-62, 24-25-64. Цена билета: 300 рублей. 0+

Спектакль «Фабрика слов»

Место проведения: Малый зал МАУ «Сургутская филармония», улица Энгельса, 18. Время: 11:00/13:00

История, рассказанная в книге очень милая и необычная! Она о словах! Мы так привыкли к тому, что вокруг нас слова-слова-слова. Что люди не всегда говорят то, что думают, а думают не то, что говорят. Что слова - недорогой товар, ведь можно говорить всё что угодно - ругать, обижать, клеветать - и частенько оставаться безнаказанным. Слова потеряли некую свою сакральную ценность. Их так много вокруг, но в них так мало смысла! А что, если наоборот? Слов не будет практически совсем. Как тогда обойтись без них, как выразить то, что на душе? Особенно если сказать хочется очень много, а слов подходящих нет!

Спектакль бережно немногословный, но наполненный живой музыкой, смелостью детского любопытства и искренними смыслами, которые все сложнее отыскать в потоке информационного шума. Как маленькому мальчику рассказать девочке о своих чувствах, если у него в запасе есть только «пыль» и «стул»? Спектакль доказывает, что самые настоящие чувства всегда смогут найти свое выражение, пусть даже оратор не очень богат. «Фабрика слов» – это притча про добро, силу любви и искренности.

Телефон для справок: 34-48-18. Цена билета: 400 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 6+

Сольник группы КОСМОПОРТ17

Место проведения: Дом культуры «Невесомость», проспект Мира 33/1. Время: 20:00.

Самая космическая группа Сургута сыграет долгожданный сольник на самой космической площадке города. Знатные и стильные разбиватели сердечек (и не только), группа Космопорт17 ждёт вас в Невесомости 19 ноября. Эти четыре стильных юноши и шикарная девушка заставят вас отжигать как в последний раз.

Телефон для справок: +7 (995) 242-77-82. Цена билета: 400 рублей. 18+

20 ноября

Спектакль «Черный человек»

Место: театр-студия BlackFox, улица Маяковского, 7. Время: 19:00.

Молодой театр-студия приглашает горожан на спектакль по мотивам произведений поэта Сергея Есенина «Черный человек». Гостям вместе предложат подумать над важными вопросами: знаем ли мы себя? Принимаем ли мы себя целиком?

Бронируйте места заранее!

Телефон для справок: +7 (922) 250-28-21, +7 (912) 516-42-90. Цена билета: 700 рублей. 16+

Музейное занятие-викторину «Трям! Здравствуйте!»

Место проведения: Музейный центр, 30 лет Победы, 21/2. Время: 12:00.

На занятии дети и родители смогут состязаться в знании советских мультфильмов. Участникам будет предложено отгадать популярные мультфильмы по их фрагментам и фразам любимых героев. В завершении участников ожидает необычное творческое задание.

Телефон для справок: 90-77-34. Цена билета: 150 рублей с человека. По предварительным заявкам, количество участников ограничено. 0+

Мастер-класс «Друзья бывают разные»

Место проведения: Музейный центр, улица 30 лет Победы 21/2, 3 этаж. Время: 11:00/14:00.

Сургутян приглашают на мастер-класс по созданию декоративной композиции гуашью.

Записаться можно по телефону 51-68-10, 51-68-11 и по электронной почте shm.1otdel@yandex.ru. Цена билета: дети до 18 лет – 235 рублей, взрослые – 340 рублей. 8+