Жалобу сургутских родителей на выступление с Хагги Вагги передали в Роспотребнадзор

В Роспотребнадзор Югры передали обращение обеспокоенных родителей с просьбой отменить шоу Хагги Вагги и Кисси Мисси. Оно должно было пройти во время представления приезжего цирка в Сургуте 20 ноября. Об этом сообщил «Вестник» со ссылкой на заместителя руководителя управления Роспотребнадзора по ХМАО Инну Кудрявцеву.

«Вчера заявление поступило. Срок рассмотрения обращений граждан установлен федеральным законом – один месяц. Возможно, удастся разобраться раньше. Будет проведена экспертиза потенциального вреда психологическому здоровью детей», – рассказала представитель ведомства.

Отметим, что ранее в прокуратуру Югры поступила жалоба с 84 подписями от сургутских активистов. Они требовали отменить гастроли цирка, так как персонажи могут испортить психическое здоровье детей.