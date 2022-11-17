Досуговый центр-долгострой в Белом Яре сдадут в марте следующего года

Культурно-досуговый центр в Белом Яре планируют завершить к марту 2023 года. По словам подрядчика, основная часть строительных работ завершена на 85%. Так, на данный момент выполнено благоустройство уличной территории, проложены инженерные сети, освещение. Строителям предстоит установить оборудование, утеплить фасад и провести розетки.

Отметим, что долгое время незаконченное здание находилось в простое из-за недобросовестности предыдущего подрядчика. За то время, пока искали новую строительную компанию на замену старой, изменились регламенты противопожарной и антитеррористической безопасности. Также важным требованием стало оборудование безбарьерной среды. Объект будет оборудован по самым современным стандартам, он подойдет для посещения концертов, мастер-классов и творческих занятий для всех категорий населения, включая маломобильных граждан. Глава Сургутского района Андрей Трубецкой и администрация муниципалитета держат стройку крупного объекта на особом контроле.

«Это будет флагманский объект культуры Сургутского района, — говорил Андрей Трубецкой. — Самый большой и по количеству посадочных мест, и по размеру сцены, и по оборудованию. Самое современное оборудование будет установлено, в том числе сценическое».

Культурно-досуговый центр общей площадью порядка 8,5 тысяч квадратных метров разместит в себе большой зрительный зал на 300 мест, ЗАГС, малый зал, библиотеку с фондохранилищем, центр развлечений для детей и творческие мастерские.

«Исторически важный объект для Сургутского района. Один из долгостроев. Потрачено порядка 500 млн на завершение его строительства. Нам очень повезло с подрядчиком, и мы идем в соответствии с заключенным муниципальным контрактом на завершение работ. Сегодня видим, серьезно изменилась картина. Практически на половине здания заменены фасады. Самым важным для нас было сделать благоустройство в летний период, потому что мы его сдаем в конце марта следующего года. Это решение было принято и исполнено, поэтому в настоящий момент риски по несдаче данного объекта минимальны», – добавила директор Департамента строительства и земельных отношений администрации Сургутского района Оксана Виер.

На объекте подрядчики провели изменения в конструктивном плане. Был усилен фундамент, пробит выход из подвала, нанесена пожарная защита, вставлены новые оконные блоки, завершены кровельные работы.