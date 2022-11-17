В ДТП в Сургуте пострадал девятилетний мальчик

Накануне в Сургуте 20-летний водитель «Лада Приора» спровоцировал аварию, в которой пострадал ребенок. Было установлено, что мужчина не имел права на управление транспортным средством.

«Около 11:40 на улице Геологическая в городе Сургут, 20-летний юноша, управляя автомобилем «Лада Приора», не справился с управлением и допустил наезд на бордюрный камень с последующим выездом на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем «Hyundai». В результате ДТП пассажир, девятилетний мальчик, получил травмы», – рассказали в отделении пропаганды УГИБДД Югры.

Всего за 16 ноября в округе зарегистрировали пять ДТП, в которых шесть человек получили травмы, в том числе один несовершеннолетний пассажир