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Сугутские пенсионеры исполнили любимые песни на сцене театра

150 сургутских пенсионеров приняли участие в фестивале «С песней по жизни»

Сугутские пенсионеры исполнили любимые песни на сцене театра
Фото: пресс-служба администрации Сургута

На сцене театра СурГУ 15 ноября прошел Гала-концерт и церемония награждения участников XXIII Городского фестиваля самодеятельного творчества ветеранов и пенсионеров «С песней по жизни». В фестивале приняли участие 15 сургутских творческих коллективов - это более 150 талантливых ветеранов и пенсионеров.

Сургутские пенсионеры подготовили концертные номера на темы «Песни для души» и «Рожденные в СССР». Так, ансамбль «Сургутяночка» исполнил композицию «Играй, гармонь», клубное формирование «Ягодка» подарил зрителям «Весенний хоровод», а хор «Просторы Югры» исполнил песню «Хороши весной в саду цветочки».

«Гала-концерт XXIII Городского фестиваля самодеятельного творчества ветеранов и пенсионеров «С песней по жизни» преподнес людям старшего поколения самый дорогой подарок – возможность объединиться на одной сцене, выступить перед зрителями и поделиться своим оптимизмом и бесконечной жизненной энергией», - отметили в пресс-службе администрации Сургута.


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Сегодня в 16:43, просмотров: 252, комментариев: 0
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