150 сургутских пенсионеров приняли участие в фестивале «С песней по жизни»

На сцене театра СурГУ 15 ноября прошел Гала-концерт и церемония награждения участников XXIII Городского фестиваля самодеятельного творчества ветеранов и пенсионеров «С песней по жизни». В фестивале приняли участие 15 сургутских творческих коллективов - это более 150 талантливых ветеранов и пенсионеров.

Сургутские пенсионеры подготовили концертные номера на темы «Песни для души» и «Рожденные в СССР». Так, ансамбль «Сургутяночка» исполнил композицию «Играй, гармонь», клубное формирование «Ягодка» подарил зрителям «Весенний хоровод», а хор «Просторы Югры» исполнил песню «Хороши весной в саду цветочки».

«Гала-концерт XXIII Городского фестиваля самодеятельного творчества ветеранов и пенсионеров «С песней по жизни» преподнес людям старшего поколения самый дорогой подарок – возможность объединиться на одной сцене, выступить перед зрителями и поделиться своим оптимизмом и бесконечной жизненной энергией», - отметили в пресс-службе администрации Сургута.