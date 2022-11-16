В дачном кооперативе Сургута временно отключили электроэнергию из-за превышения мощности

Накануне вечером в дачном кооперативе «Старожил-1» Сургута временно отключали электроэнергию из-за превышения допустимой нагрузки на сети более чем на 75%. За полтора часа специалисты «СГЭС» разобрались с ситуацией. Однако кратно возросшая нагрузка привела к повторным отключениям.

«В прошлый зимний период нагрузка по данному фидеру составляла 300 А. В течении лета специалисты ООО «СГЭС» провели полную диагностику и подготовку электросетевого оборудования дачного кооператива к предстоящему осенне-зимнему периоду. Заявок на увеличение мощности от жителей данного кооператива не поступало», – отметил заместитель генерального директора ООО «СГЭС» Сергей Ковин.

Отметим, что ночью замеры показали превышение максимальной нагрузки прошлого зимнего периода почти в два раза.

На сегодняшний день на объекте провели аварийно-восстановительные работы с частичной заменой оборудования большей мощности.