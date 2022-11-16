Житель Сургута хотел сбыть более 660 грамм наркотиков

Местный житель Сургута отправится в колонию на срок до 20 лет за покушение на сбыт наркотиков и легализацию. Кроме того, ему придется заплатить штраф в размере до 1 млн рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Югры.

«Следствием установлено, что обвиняемый, действуя в группе лиц по предварительному сговору, незаконно хранил и намеревался сбыть на территории г. Сургута различные наркотические средства общей массой более 660 грамм. Однако его преступная деятельность была пресечена сотрудниками полиции, а наркотические средства изъяты из незаконного оборота», – отметили в ведомстве.

Вместе с тем, обвиняемый пытался скрыть деньги, полученные преступным путем, придав видимость их законного получения.

На сегодняшний момент уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.