Рейды по выявлению точек продажи алкоголя прошли в Сургуте

В прошлую пятницу, 11 ноября, в остановочных павильонах Сургута прошли проверки на незаконную продажу алкогольной продукции. В мероприятии приняли участие представители УМВД России по Сургуту и общественная организация «Молодая Гвардия». Инициатива поступила от отдела потребительского рынка администрации города.

«Совместно с администрацией и УМВД мы уже второй год участвуем в подобных мероприятиях, у нас есть опыт. В этот раз проводили рейды по нестационарным объектам, которые по закону не имеют право продавать алкогольную продукцию. При двух и более нарушениях идет расторжение договора аренды, и предприниматель теряет торговую точку», – отметил руководитель «Молодой гвардии» в Сургуте Владислав Брылеев.

По итогам трех рейдов составили один протокол – по автопавильону на остановке «Улица Югорская». Администрация города рассмотрит вопрос о возможности досрочного расторжения договора на аренду муниципального объекта.

Всего на сегодняшний день сотрудники УМВД России по Сургуту выявили более 190 правонарушений в сфере незаконной розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции. «В целях профилактики преступлений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения из незаконного оборота изъято порядка 815 литров алкогольной продукции. Из них около 298 – это пиво, 515 – водка», – рассказала врио начальника по связям со СМИ УМВД России по Сургуту Елена Ким.