Силовики Сургута вернули пропавшего подростка в семью

Полицейские помогли родителям вернуть сбежавшего ребенка. Накануне отец подростка обратился к силовикам за помощью, объяснив, что его сын ушел из дома не выходит на связь.

Сотрудники транспортной полиции незамедлительно приступили к розыску несовершеннолетнего. Транспортные полицейские установили, что разыскиваемый подросток приобрел билет на пассажирский поезд «Новый Уренгой - Уфа» и поехал в сторону Самары. Информация о несовершеннолетнем была передана в линейные подразделения полиции по маршруту следования состава.

По прибытию поезда на станцию Сургут транспортные полицейские уже ожидали несовершеннолетнего пассажира.

«Инспекторам по делам несовершеннолетних подросток пояснил, что поругался с родителями и решил ненадолго уехать в Самару к своей подруге, билеты юноша приобрел на тот день, когда родителей не было дома. Инспекторы по делам несовершеннолетних провели профилактическую беседу с юным путешественником и передали законным представителям», – сообщили представители УТ МВД России по УрФО.