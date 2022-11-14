Сильные морозы ожидаются в Сургуте: столбик термометра опустится до -25 градусов

Уже на этой неделе в Сургуте ожидается сильное похолодание. Согласно прогнозам синоптиков, самым холодным днем недели станет четверг: в дневные часы похолодает до -22 градусов, ночью - до -25 градусов.

Холодать начнет во вторник, когда столбик термометра резко опустится до -21 градуса ночью и -12 градусов днем. В среду ожидается -19 градусов днем и -25 градусов ночью. В пятницу немного потеплеет - до -17 градусов днем и -16 градусов ночью. В выходные синоптики прогнозируют -15 градусов в дневные часы и -17-19 градусов ночью.

В течение недели будет преимущественно облачно и снежно. Исключением станут среда и четверг, когда ожидается солнце и отсутствие осадков.