Автоледи из Сургута врезалась качели с детьми на игровой площадке

11 ноября в Сургуте на детской площадке во дворе дома по улице Университетская, 17 женщина за рулем кроссовера врезалась в качели с двумя детьми. Об этом сообщили в департаменте массовых коммуникаций и аналитики города.

В результате столкновения один ребенок не пострадал, второй получил ушиб ноги. Более серьезных последствий удалось избежать в том числе благодаря своевременным действиям отца одного из детей. Приняв на себя значительный удар, пострадавший мужчина был доставлен в травматологию. Предварительно, он получил телесные повреждения средней тяжести.

В ведомстве отмечают, что несмотря на то, что закон не регламентирует ограждение детских площадок, в управляющую компанию, обслуживающую данный многоквартирный дом, будет направлено требование о необходимости установить ограждение на игровой площадке. Также, полиция Сургута проводит проверку по факту произошедшего.