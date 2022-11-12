16+
Логотип Сиапресс
USD  60,2179   EUR  61,5416  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

Сургутянка на машине врезалась в качели с детьми

Автоледи из Сургута врезалась качели с детьми на игровой площадке

Сургутянка на машине врезалась в качели с детьми
Фото: unsplash.com

11 ноября в Сургуте на детской площадке во дворе дома по улице Университетская, 17 женщина за рулем кроссовера врезалась в качели с двумя детьми. Об этом сообщили в департаменте массовых коммуникаций и аналитики города.

В результате столкновения один ребенок не пострадал, второй получил ушиб ноги. Более серьезных последствий удалось избежать в том числе благодаря своевременным действиям отца одного из детей. Приняв на себя значительный удар, пострадавший мужчина был доставлен в травматологию. Предварительно, он получил телесные повреждения средней тяжести.

В ведомстве отмечают, что несмотря на то, что закон не регламентирует ограждение детских площадок, в управляющую компанию, обслуживающую данный многоквартирный дом, будет направлено требование о необходимости установить ограждение на игровой площадке. Также, полиция Сургута проводит проверку по факту произошедшего.


нравится (0) не нравится (3)
12 ноября в 12:25, просмотров: 1047, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Вартовчанин стал чемпионом мира по самбо 621
  2. Югорские школьники бесплатно путешествуют по региону 509
  3. В Сургутском районе двое рыбаков на мотособаке провалились под лед 488
  4. ​Россияне увеличили размер материальной помощи родителям 465
  5. В приложении «Госуслуги.Авто» появились электронные водительские права 460
  6. Бродячие собаки напали на югорчанку - СК начал проверку 456
  7. В Сургуте Hyundai сбил женщину на пешеходном переходе 455
  8. Форум «Комунада» для творческой молодежи пройдет в Сургуте 414
  9. ​Югорские спасатели рассказали, как избежать возгорания автомобиля 391
  10. В Югре пройдет зоозащитная акция «сНежный пес» 387
  1. Югорские ученые объяснили ноябрь с лужами на Крайнем Севере 2707
  2. В Госдуму внесли законопроект о трудоустройстве детей с 14 лет 2211
  3. Администрация Сургута вместе с девелопером Брусника запускает первый проект комплексного развития территории в Югре 2049
  4. Анна Линкер: «На форуме «Независимость в движении» мы увидели людей с неограниченными возможностями» 1723
  5. «Единственный индивид, который не подвержен стрессу – мертвый. Стресс испытывают все!» 1722
  6. ​Миллионы россиян варятся в культуре, обращенной в прошлое, поэтому не могут ни родить, ни воспринять ничего нового 1619
  7. ​Кого нельзя называть 1572
  8. ​Центральная площадь Сургута просто не должна находиться там, где ее расположили 1557
  9. В Сургуте агрессивный водитель автобуса избил подростка за снежок 1341
  10. ​Цена жизни 1334
  1. Опубликована карта укрытий для населения в Сургуте 10036
  2. ​Квартиру с золотым туалетом продают в Югре за 12 млн рублей 5015
  3. В Югре идут новые отправки мобилизованных 4708
  4. Демобилизованным в ХМАО придется вернуть выплату в 250 тысяч рублей 4319
  5. В Нижневартовске опубликовали карту укрытий для населения 3851
  6. Елена Исламуратова: «Наша главная задача — сохранять национальные культуры и традиции» 3739
  7. Жителям Сургута рекомендовали оставаться дома в понедельник 3624
  8. Следователи проверяют информацию об избиении школьников в Сургуте 3268
  9. ​Судебные приставы незаконно удержали у сургутянина деньги 3218
  10. Почетный гражданин 3194

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика