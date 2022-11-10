В «Старом Сургуте» традиционно установят ледовые скульптуры

Этой зимой в «Старом Сургуте» традиционно откроют фестиваль ледовых скульптур под названием «ЗимАРТ». Он будет посвящен сказочным новогодним и рождественским историям.

«Мы представим забавы на открытом воздухе: активные, спортивные, в этнографическом и культурно-познавательном направлении. Будет работать сказочная мастерская, в каждом домике организуем интересную среду для детей и взрослых. Еще один сюрприз – аттракционное шоу и утренники. Скучно точно не будет. Приглашаем всех на новогодние каникулы к нам», – рассказала директор ИКЦ «Старый Сургут» Елена Галеева.

Отметим, что новогодние утренники в учреждении начнутся с 17 декабря.

Ранее фестиваль ледовых скульптур «Старый Сургут» занял первое место в номинации «Фоторепортажи. Культура» в конкурсе видеопрезентаций «Диво России». Зимнее мероприятие проводится на территории центра уже более 20 лет.